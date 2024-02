El abogado José Manuel Ubeira brindó detalles sobre el posible destino de la causa que involucra al empresario Thomas, así como respecto a la evolución de otra causa -por el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022- en la cual el letrado representa a la ex presidenta Cristina Fernández.

Causa Cuadernos

-¿De qué modo debiera impactar en la causa “Cuadernos” la revelación (publicada por Néstor Espósito en Tiempo Argentino) de que el empresario Rovella se haya presentado ante la Justicia con un documento probatorio de que declaró bajo coacción?

-Esto que reveló Espósito en Tiempo Argentino ya estaba incorporado desde el año pasado, pero era tapado por la actividad judicial. Ahora tomó estado público, pero como este caso hay muchos más, que antes o después de haber realizado sus declaraciones indagatorias, finalmente lo que trataron de hacer –junto a sus abogados- era dejar sentado ante un escribano público que iban a declarar falsedades o mentiras ya que era la única forma –declarar falsedades o mentiras- que tenían para no ir a la cárcel. En el caso puntual de este señor, Rovella –en una causa que tramita en Lomas de Zamora, y que tiene que ver con el espionaje ilegal que realizó el servicio penitenciario federal–, él tenía ya asignada una celda para ser detenido al mismo tiempo que se detuviera a CFK y a otras personas más –en su mayoría empresarios–. A esto también lo reveló Espósito en Tiempo Argentino. Entonces, lo que consideramos es que esta declaración -de Rovella- se inscribe dentro de una práctica recurrente dentro del juzgado.

¿En que podría influir esto en la causa en que usted defiende al empresario Oscar Thomas?

-Creo que la influencia que puede tener la declaración de Rovella es que se demostró que se violaron todas las garantías de defensa en juicio y el debido proceso. Más tarde que pronto creo que -al igual que en la causa AMIA- esto va a terminar en una nulidad. Aquí lo de mayor gravedad es que tanto como Bonadío y Stornelli -y la sala primera de la Cámara Federal- ampararon privaciones ilegitimas de libertad a sabiendas que se estaban conculcando derechos básicos y elementales de cualquier ciudadano. En definitiva pienso que en relación a mi cliente (Thomas) –y a muchos otros involucrados en la causa- el impacto que va tener esta revelación va a ser enorme, porque va a terminar demostrando un mamarracho más de la justicia argentina.

¿Cuántos empresarios más podrían haber dejado sentado ante escribanos que mintieron en sus indagatorias?

-No podría precisar cuántos empresarios pueden estar en las mismas condiciones, pero sí sé que hay otros casos. Le digo más, sé que también hay funcionarios que –posteriormente a su declaración indagatoria en esta causa- fueron hasta una escribanía para dejar constancia que habían declarado bajo coacción a los efectos de evitar ir a la cárcel.

"Stornelli les decía a quienes iban a declarar que no le interesaba nada que no fuera una indicación de culpabilidad explícita a CFK" asegura Ubeira. Foto: NA



¿Cuál era el interés de los funcionarios judiciales para que los empresarios mintieran?

-Hubo un solo objetivo: probar que dentro de la obra pública –durante el gobierno de CFK- existía un mecanismo que pavimentaba la relación entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los patrones de la obra pública, y que todo eso estaba basado en coimas de todo tipo. Y que todo esto estaba ideado y ejecutado bajo las órdenes de CFK. A punto tal que Stornelli les decía a quienes iban a declarar que no le interesaba nada que no fuera una indicación de culpabilidad explícita a CFK. La indicación era simple y taxativa: “Si usted no declara en contra de CFK, va preso”. Por eso quienes no declararon del modo que se pretendía –funcionarios como Julio De Vido, y empresarios como Oscar Thomas- terminaron siendo encarcelados.

-¿Cómo valora usted al actual tribunal a cargo en esta causa? ¿Podría dictaminar la nulidad de la misma?

-Vea, simplemente le voy a decir –a modo de ejemplo- que uno de los jueces, el Dr. Castelli, fue secretario de la causa AMIA, y sabe perfectamente cómo terminó esa causa por haberse violentado todas las garantías de debido proceso y defensa en juicio. En este caso creo que estamos en la misma situación porque más allá de esta aparición del acta previa a una declaración indagatoria -de Rovelli- están los cuadernos de Centeno y la pericia presentada por el empresario Armando Loson que demuestra -con pelos y señales- las irregularidades de lo que yo considero es una gran operación de inteligencia a los efectos de garantizarse el derribo de la obra pública a cargo del empresariado nacional para traer –como proyecto de Macri- empresas norteamericanas, y de ese modo quedarse el expresidente (Macri) con la totalidad de la obra pública. Y para ello no le tembló el pulso llegando a “entregar” a su –ya fallecido- padre, y también a su primo –Calcaterra- para quien también ya se tenía asignado un lugar en la cárcel.

-¿Cuáles son roles -en la causa- de los actores más conocidos por la opinión pública, y cuáles corren riesgo de tener que pagar en la Justicia un accionar impropio de sus investiduras?

-Lo de Stornelli y Bonadío consistió en conformar una dupla en la cual uno imputaba y el otro concedía, y de acuerdo a las características del empresario citado era negociada la libertad del mismo a cambio de una declaración en el sentido que ellos pretendían –acusar directamente a CFK-. Ambos –Stornelli y Bonadío- incurrieron en privación ilegítima de la libertad calificada en concurso con prácticamente medio Código Penal. Yo pienso que van a pagar un precio similar al que pagó Moro (el juez condenado por haber encarcelado injustamente a Lula) en Brasil, porque esto -de lo que estamos hablando- no se vivió nunca en Argentina, ni aun en los tiempos más oscuros. Yo confió en que, más allá del momento que estamos atravesando, esto se va terminar –siempre esperando que sea de la manera más pacífica posible-. De modo tal que habrá que esperar una vez más a que el tiempo ordene todo.

José Manuel Ubeira, abogado. Foto: Archivo.

-¿Piensa usted que esta causa -en virtud de la actual suspensión de la obra pública, y que involucra a empresarios del rubro- puede tomar velocidad para un pronto desenlace?

-Lo que pienso es que estamos atravesando un momento en que –luego de depredar nuestros recursos y haber desprestigiado a la política- se está en pleno proceso degradación institucional. Entiendo que si a esta causa a la que nos estamos refiriendo se le da un tratamiento que arroje condenados entonces será un claro síntoma de que no tenemos salida como país.

-Usted fue víctima de una operación, ¿cuál es el nivel de involucramiento del falso abogado D´Alessio en relación a Stornelli y Bonadío?

-Efectivamente hubo un intento fallido de D´Alessio de realizarme una cámara oculta por instrucción de Stornelli. Paradójicamente, D´Alessio está siendo juzgado por este intento de hacerme una cámara oculta, y en la causa además aparece un relevamiento de quienes eran mis clientes, y además en una agenda del falso abogado –y en atención a mi persona- se encontró la leyenda amenazante: “A sangre fría. Truman Capote” (N. d R.: famosa novela de no ficción que relata el asesinato de una familia). Este hombre -D´Alessio- es mucho más de lo que aparece y parece, y el tándem con Stornelli es letal. Hoy el fiscal –Stornelli- entiendo que goza de la protección del fuero federal. Entonces, en definitiva, se está juzgando un 50% de lo que me intentaron hacer.

Causa atentado a CFK

-¿En qué se ha podido avanzar en esta causa transcurrido casi un año y medio del fallido intento de asesinato de la ex presidenta?

-Lo que se ha avanzado concretamente es que los partícipes y el principal autor del fallido intento de asesinato están hoy con prisión preventiva y hemos presentado las pruebas en el tribunal oral. Ahora resta ver si hay alguna instrucción suplementaria y luego el tribunal deberá fijar fecha para el debate. Pero la verdadera batalla es contra quienes instigaron este intento de magnicidio. Me refiero al diputado Milmam, a Patricia Bullrich y a otros personajes del PRO. En atención a esto resalta el tema de los teléfonos de las dos mujeres que estaban con Milman -y el del mismo diputado- que fueron rotos en las oficinas de la hoy ministra de Seguridad –esto confirmado por ellos ante la Justicia-. En todo avanzamos dificultosamente, porque la Justicia Federal hace todo para entorpecer cualquier paso hacia adelante.

¿Modifica algo el reciente cambio de abogado de Brenda Uliarte?

- Según mi entender esto no modifica nada. Pero reitero que lo que a mí me interesa es la parte de la instigación, y la causa de Revolución Federal –que para nosotros es la misma causa-, que tramita Martínez de Giorgi, y en la cual está el tema del financiamiento –a ese grupo- por parte de la familia Caputo.

-¿Cómo valora el actuar de la jueza Capuchetti en la causa por el fallido atentado?

-Para mí es lamentable. Tengo la peor opinión de su accionar en la causa, y creo que ha hecho todo lo posible para que la investigación no avance. Mire, todo lo que obtuvimos fue en virtud de apelaciones. Y así y todo logramos demostrar la destrucción de los teléfonos. Quizás lo más grave de esto sea el caso del testigo Avello -quien escuchó a Milman decir: “Cuando la maten yo voy a estar en la costa”-. Terminó siendo denunciado e investigado. Eso fue un claro mensaje para que nadie se atreva a participar en esta causa.



-¿Cuáles serían las modificaciones y cambios que espera en el sistema judicial para resolver causas como estas en la que usted se ocupa?

-Bueno, creo que es imperioso el establecimiento de un juicio por jurados; también pienso que urge un avance sustantivo de parte de la política con respecto a la Justicia -sacándola del rol de árbitro de la política nacional- o esto no tiene solución. Quiero dejar sentado que para mí quien envenenó el agua -por así decirlo- fue Menem, porque él se dio cuenta de que le era más sencillo tener jueces federales atados –junto con los servicios de inteligencia- en vez de dar debates en el Congreso para tratar de generar política en su ámbito natural. Entonces, así, la Justicia pasó de cumplir su rol tradicional para pasar a ser el brazo armado del poder político. Esto permite que, por ejemplo, un ex presidente como Macri zafe de una imputación concreta porque se determinó que los familiares de los submarinistas fallecidos podrían haber afectado a su seguridad. Y quiero decir que para mí estos cambios deben surgir no desde las instituciones sino desde el reclamo popular en las calles.