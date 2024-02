La semana pasada el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, subió un video en su Instagram donde solicita la colaboración de las autoridades de la Provincia de Córdoba en la responsabilidad de invertir en el saneamiento del lago. “Solicitamos que de manera urgente se invierta en las redes domiciliarias de la Cuenca Sur, Media y Oeste”, un poco en respuesta a la designación de Emilio Iosa en el cargo de director de la Cuenca del Lago San Roque la semana pasada, por lo que el reconocido especialista ya se encuentra en funciones en el Ministerio de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, bajo la órbita de Victoria Flores.

En diálogo con La Nueva Mañana, el flamante funcionario se mostró muy agradecido con el gobernador Martín Llaryora, “por la confianza que expresó al convocarme porque he sido un crítico fuerte, digamos, de la cuestión ambiental en Córdoba y sobre todo del abandono del lago San Roque, por lo que el llamado del gobernador representa una esperanza para poder actuar de manera contundente, más allá de las diferencias partidarias que tienen las distintas fuerzas de Córdoba con un bien común como es el saneamiento de las cuencas hídricas a nivel provincial , en especial la del mencionado espejo de agua”.

Combatir el afloramiento de bacterias tóxicas

¿Desde el ministerio tienen ya conformado algún plan para el saneamiento?, consultó La Nueva Mañana, a lo que el flamante funcionario respondió: “Sí, por supuesto. Nosotros tenemos el gran desafío de dar cuentas de un plan sistemático que la Justicia ha solicitado a la Provincia a través del fallo de Fundes (Fundación para el Desarrollo Sostenible) que ha ganado una medida cautelar al Gobierno y en ese sentido se crea la autoridad de cuenca, y que en ese caso se toma en cuenta, donde a mí se me pone en el cargo de director de la cuenca del lago San Roque.

Asimismo, “la situación actual y mi rol, básicamente, no es más que una situación de técnica en el sentido de poder abordar algunas cosas que son de carácter urgente. Entre ellas la creación de un plan de crisis que es necesario para poder abordar los afloramientos cianobacterianos, lo cual es el problema más importante que tenemos en este momento: el afloramiento de bacterias tóxicas en el principal tanque de Aguas Cordobesas y de toda la ciudad de Córdoba y de la principal ciudad turística provincial que es Carlos Paz”.

Una discusión de larga data

El equipo del doctor Iosa viene trabajando desde hace muchos años, discutiendo y tratando de que este tema se ponga en agenda: “Yo no me vine a vengar de nadie o sea nosotros no estamos para eso. Estamos para trabajar por todos los cordobeses; más allá del color partidario, la verdad que más nos preocupa el color del lago y no el de la gente que quiere colaborar”, sostuvo.

Por otro lado, para que se tenga en cuenta, se está comenzando a estudiar la posibilidad de hacer una barrera física para contener el ingreso de cianobacterias al embalse, además de estar trabajando en recuperar la Estación de Piscicultura, con lo cual se firmó un acuerdo con la ministra Flores para que la autoridad de cuenca tenga una oficina propia y de esta manera poder atender a los intendentes y también se está avanzando en el plan de mitigación para poder absorber de todas las cianobacterias y contar con la tecnología adecuada para llevar a cabo esta acción.

La barrera de cianobacterias sería para frenar la llegada de ellas al centro, con lo cual ya se están haciendo los primeros modelajes del río, y se evitaría definitivamente el ingreso de las cianobacterias del puente Uruguay para adentro. Ya se está trabajando en todo eso.

Antes que nada hay que asumir el problema

En tanto, al referirse al cauce en sí del lago, expresó: “Tenemos un problema muy grave a nivel hídrico en toda la cuenca, en cantidad de agua, con lo cual enfrentamos una sequía extrema, es decir a raíz de los eventos extremos que se viven a partir del cambio climático pero además como consecuencia de eso y de la falta de saneamiento de tantos años, el lago San Roque está en un proceso de hipereutrofización, que es un proceso en el cual el embalse ya no aguanta la cantidad de materia fecal que le ingresa y la fijación del nitrógeno, con lo cual se producen los grandes afloramientos de estas cianobacterias que son sumamente tóxicas”.

Entonces en el marco de las políticas públicas, “primero que nada, es asumir el problema con lo que el señor gobernador ha decidido afrontar de forma contundente, por eso creo que ha nombrado a alguien que no ha sido afín a la política de gobierno sino todo lo contrario. Yo he sido muy crítico, sin embargo han confiado en mí para poder avanzar en esto, lo cual agradezco”, añadió el especialista.

Por otro lado, “también es muy importante que se tenga en cuenta que ha conformado la autoridad de cuenca para que podamos, de manera transversal y participativa con los vecinos y con las asociaciones civiles, con los intendentes además de los científicos y técnicos para poder diseñar un plan estratégico de saneamiento que abarque todo lo que es saneamiento, no solo las cloacas sino también la reforestación a gran escala en la cuenca alta, todo lo que es la información, la cartelería para que las personas cuiden su salud en los momentos en los que está mal el lago con todo lo que es la educación ambiental y la mitigación con lo que es tener preparados los equipos técnicos y humanos para hacer frente a los afloramientos”, advirtió el flamante director.

Cómo frenar las cianobacterias

Muchas cosas, “entre ellas la obra pública que estamos pensado a nivel local para frenar las cianobacterias como por ejemplo la construcción de azudes, lo cual es muy importante y plan que presenté en campaña, lo cual es clave porque hasta que no asumió el gobernador Llaryora no se asumió este problema; realmente no se había visto un abordaje contundente”, expresó de acuerdo a los estudios que se han venido haciendo.

Además, resulta importante destacar la ruptura del tabú que durante muchos años se produjo en Córdoba respecto a las cianobacterias y de la limpieza del embalse, “pues estamos hablando de una cuenca clave para la salud de los cordobeses capitalinos porque el 70% de la población toma agua de allí. Por lo tanto, la decisión del gobernador de sincerar la situación y ponerse a trabajar es muy importante”, repitió el médico.

“El embalse Los Molinos está en camino a que le suceda lo mismo que al San Roque”

Por otra parte, también es sumamente importante la generación de políticas públicas que abran a los científicos y técnicos la posibilidad de conformar mesas de trabajo, “porque muchas veces la política se cerraba ante el conocimiento y en este caso creo que es importante que el conocimiento acompañe las decisiones políticas y que se sostengan en el tiempo. Así va a ser la única manera de poder sanear el agua de Córdoba”, admitió.

El restante 30% de la población consume el agua del embalse de Los Molinos, a lo que el entrevistado refirió: “El embalse Los Molinos está en camino a que le suceda lo mismo que al San Roque: hay mucha contaminación”.

Lluvias

Las intensas precipitaciones que se abatieron en Villa Carlos Paz y en la región esta semana provocaron una creciente importante, la cual “empuja las cianobacterias hacia adentro y quedan en el medio del embalse, aunque no quiere decir que la situación mejore sino que van a demorar más en acumularse en la zona del río. Así que tendremos un margen como para poder preparar mejor las cosas”, finalizó Iosa.