El interbloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) volvió este jueves a reclamarle a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que convoque al pleno de la Cámara alta para debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, firmado por el Poder Ejecutivo en diciembre.

La expectativa de los legisladores opositores es juntar el quórum, para rechazar ese instrumento, al menos, en la Cámara de Senadores. El oficialismo teme este paso (el voto en rechazo al DNU 70/23), y de ahí es que dilata la convocatoria a sesión del cuerpo.

El pedido de sesión fue solicitado a Villarruel a través de una nota firmada por 30 de los 33 integrantes del interbloque y solicita que se convoque a los senadores para el dia jueves 15 de febrero a las dos de la tarde.

De acuerdo con la ley que reglamenta el uso de los DNU, ambas Cámaras del Congreso deben rechazar el instrumento para que ya no quede vigente. El punto es que, mientras tanto no se expidan las cámaras, el DNU, que incluye múltiples medidas desregulatorias de la economía, con claros beneficios para los sectores más concentrados del país, se encuentra vigente. De rechazarse la norma, se sumaría al fuerte traspié que sufrió el Gobierno con la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" en Diputados, que no logró avanzar en la votación de los artículos en particular y finalmente se cayó.

El de este jueves es el segundo reclamo de sesionar hecho por UxP ya que el primero, agendado para el 7 de febrero, no fue respondido por la vicepresidenta de la Nación.

El nuevo embate de la oposicipon peronista sobre el DNU se produce dos días después de que el proyecto de Ley de Bases fue devuelto a Comisión en Diputados, luego de que casi todos los artículos que se habian puesto a votación fueran rechazados.

UxP tiene 33 integrantes y, si todos bajan al recinto, sólo deben recibir la asistencia de otros cuatro legisladores para obtener quórum y avanzar con la sesión.

El bloque encabezado por José Mayans, especula con que algunos senadores que responden a gobernadores den su apoyo a lo propuesto por el peronismo, sobre todo, luego del conflicto generado con el Ejecutivo Nacional a raíz de la suspensión del tratamiento de la Ley de Bases y de la decisión de quitar el Fondo Compensador para el transporte público en las provincias.

Fuente: Télam

