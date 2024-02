Carlos Pascual, conocido como "El Tula" y emblemático hincha de la Selección argentina , falleció este miércoles a los 83 años, luego de permanecer internado en un centro de salud en coma inducido.

"El Tula", se hizo famoso por el acompañamiento que le brindó a la Selección nacional en las distintas competencias nacionales e internacionales que jugó. Además, el año pasado recibió el premio The Best de la FIFA a "mejor hinchada" en representación de todos los argentinos tras el Mundial de Qatar 2022.

Nació en Rosario, pero recorrió Argentina y el mundo acompañando a la Selección nacional de forma ininterrumpida desde el Mundial de Alemania 1974 hasta el último en Qatar 2022, entre medio de la máxima cita, también dijo presente en las Copas Américas.

Su peregrinación junto a la Albiceleste terminó con la coronación en los premios The Best, a fines de febrero de 2023, en la que recibió el premio "a la mejor hinchada" en representación de todos los argentinos en tierras qatarís.

En aquella jornada histórica para el deporte nacional, ya que Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y Lionel Scaloni junto a Tula, arrasaron con todos los premios en los que compitieron, el protagonista de esta historia subió al escenario con toda la liturgia a cuestas: camiseta de la Selección, cadenas, cruz, gorra piluso y bombo con imágenes del papa Francisco y Eva Perón.

"A esta altura, a los 82 años, estuve en todos lados. Soy pobre, pero viajé por todo el mundo. Soy un hincha más que vengo a representar a los miles de argentinos que estuvimos alentando a nuestra querida Selección y a los millones que festejaron el triunfo. Argentina estaba triste y nos dieron una alegría inmensa", remarcó aquél día.

Desde chico vivió en el barrio donde se emplaza el club con el estadio Gigante de Arroyito. Su hijo, hace un tiempo contó que su padre comenzó a tocar el bombo en las tribunas por mera casualidad. Era un hincha fanático de Rosario Central.

"Vivía a tres cuadras de la cancha. Y un día simplemente notó que en la hinchada había una persona que había dejado de tocar el bombo. Entonces se ofreció voluntariamente porque le llamaba mucho la atención y se lo entregaron. Y es por eso que hoy es ‘el Tula y su bombo’", explicó en una entrevista.

"Tula" y el peronismo

Tras su fallecimiento, el legendario hincha futbolero Carlos "Tula" Pascual dejó una historia de fervor por la Selección Argentina que lo llevó a recorrer el mundo acompañado del famoso bombo que le regaló el ex presidente Juan Domingo Perón.

Pascual se consideró a lo largo de su vida un peronista originario. "Me hice peronista por la hinchada de Central que cantaba la marcha en la cancha", había contado en una entrevista reciente, donde vinculó su locura por el "canalla" con su militancia justicialista.

La relación del mítico militante político con el Partido Justicialista (PJ) atravesó gran parte de su historia, pero uno de los acontecimientos más recordados fue cuando, en 1971, "Tula" le regaló un bombo al expresidente Perón, quién luego le devolvió la cortesía y le obsequió otro instrumento similar.

"Me tomé el metro y me bajé en Puerta de Hierro con el bombo. A Perón lo custodiaba la guardia del mismísimo (Francisco) Franco. Vino la guardia y me pregunta qué hacia. ´Vengo a regalarle el bombo a Perón en el día de la Lealtad´. Los gallegos no entendían nada. En esa época no había bombo, no había nada. Franco era bravo, no había joda", recordó "Tula" sobre su encuentro con el ex jefe de Estado en otro reportaje.

Fuente: NA