Organizaciones realizarán una nueva jornada de protestas frente al Congreso y en Córdoba

El Gobierno no tenía previsto aceptar esa modificación. La semana pasada la Casa Rosada anunció que quitaba todo el capítulo fiscal de la ley ómnibus.

Macri respaldó a Milei y comparó el debate con el de la movilidad jubilatoria en 2017 Redacción La NUEVA Mañana 02/02/2024

"No nos engañan más. Es difícil ver las imágenes del Congreso y no pensar en las 14 toneladas de piedra con las que nos atacaron en 2017", sostuvo el ex presidente.