El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que el Gobierno aguarda que la Cámara de Diputados dé media sanción al proyecto de Ley "Bases", aseguró que "siempre estuvo abierto" a recibir sugerencias de otros partidos para incorporar mejoras en la iniciativa y dijo que "no está dentro de las posibilidades que se barajan" retirar el proyecto del Congreso si continúan introduciéndose cambios.

"Entendemos que la ley se va a aprobar. No es solo el deseo, sino lo que vimos ayer de la sesión. Por supuesto que falta mucho, pero entendemos que se ha comprendido el espíritu de la ley más allá de los pormenores", expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El portavoz del presidente, Javier Milei, indicó que "si hay una propuesta superadora" a la normativa por parte de la oposición, el Gobierno la "evaluará" porque desde la presentación del proyecto en el Congreso Nacional "siempre estuvo abierto" a recibir sugerencias y realizar cambios en el contenido de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".

Adorni destacó que la iniciativa, que incluye reformas económicas y políticas, es para el Gobierno "otro paso" en el camino de su gestión, por lo que desestimó, ante una consulta de la prensa, que se encuentre bajo análisis el retiro del proyecto si continúan introduciéndose modificaciones en el texto original.

"Consideramos que el tratamiento legislativo camina por los andenes normales. No está dentro de las posibilidades que se barajan" la de retirar el proyecto, respondió.

Consultado acerca de la presencia en el Congreso, durante la primera jornada de debate en Diputados, de Leonardo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha investigada judicialmente en la causa abierta por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022, Adorni dijo que fue "echado en el momento que se vio que estaba allí", pero afirmó que se trata de "un tema estrictamente del Poder Legislativo".

La presencia de Sosa fue advertida cuando se debatía el proyecto de ley "Bases" y lucía en una de sus muñecas una pulsera color rojo, reservada solo para los invitados.

Adorni, en otro orden, se refirió a las declaraciones periodística hechas este miércoles por la canciller, Diana Mondino, quien en una entrevista televisiva mencionó que el Gobierno no tendrá tratados comerciales "con China ni con ningún otro país".

"No es ni más ni menos que lo que el Presidente viene sosteniendo desde antes de haber ganado a elecciones. No se van a promover acuerdos Estado-Estado. El Estado no se va a meter nunca más en acuerdos entre privados", contestó Adorni.

