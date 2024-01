El 56º Festival de Peñas de Villa María ya está en marcha. Este miércoles se llevó a cabo la presentación oficial en el Paseo del Buen Pastor de esta capital.

La gran fiesta de la ciudad cabecera del departamento General San Martín congrega anualmente a múltiples artistas de los más variados géneros, que desfilarán durante cinco noches por el escenario Hernán Figueroa Reyes del Anfiteatro Municipal. La edición 2024 se desarrollará desde el viernes 9 al martes 13 de febrero.

El acto de lanzamiento se cumplió en la capilla del Paseo del Buen Pastor y fue encabezado por el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, quien estuvo acompañado por las autoridades del Ente de Deporte y Turismo (organismo responsable de la organización del festival), y funcionarios municipales. Estuvieron presentes Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, y Mariano Almada, secretario de Comunicación y Cultura de la Municipalidad de Córdoba.

Dos de los artistas incluidos en la grilla también participaron en el lanzamiento del Festival de Peñas. Euge Quevedo y “Kesito” Pavón (LBC) realizaron una presentación a modo de adelanto de lo que ocurrirá en el tradicional evento musical.

“Este es un festival de Argentina, pero básicamente es de Córdoba. Nos sentimos orgullosos de él, porque es un festival internacional”, comenzó diciendo el intendente Accastello.

Reconociendo la difícil situación del país, el mandatario aseguró que “el contexto nos complicó un poco, y estuvimos en duda cuando asumimos el 10 de diciembre (si realizarlo o no). Pero dijimos que este festival no puede suprimirse, no podíamos no hacerlo; fue un logro alcanzado gracias al esfuerzo de todos los que forman parte de su organización”, aseveró.

“Como no podemos dejar el fernet, tampoco podemos dejar el cuarteto”

Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, sostuvo en el marco de esta presentación que "los festivales se hacen a pesar de todo, porque hay sensibilidad en las autoridades; escuchan que la gente, los cordobeses, los turistas, lo piden”.

El funcionario destacó que el festival de peñas haya reservado un día íntegramente para el género del cuarteto. “Eso es fundamental, porque es parte de la identidad cordobesa; podemos mostrarnos al mundo con nuestra identidad; reflejar lo que somos los cordobeses. Así como no podemos dejar el fernet, tampoco podemos dejar el cuarteto Y de ahí el gusto estético se amplía para todos lados, pero eso es parte del ser cordobés”, señaló.

“Orgullosos por la deferencia de presentarlo en esta ciudad”

Por su parte, el secretario de Comunicación y Cultura de la Municipalidad de Córdoba, Mariano Almada, dialogó con La Nueva Mañana y aseguró “estar verdaderamente orgulloso de que un festival tan prestigioso como el de Villa María y con la trayectoria que tiene, hoy tenga la deferencia de presentarse en aquí”.

Almada se refirió a la mirada conjunta que tienen los intendentes Accastello y Daniel Passerini: “Estos eventos significan un movimiento económico, turístico, cultural, dinamizan la economía local, así que no podíamos menos que estar acompañando la iniciativa de Villa María”.

Y concluyó: “Apostamos por estos corredores culturales, por la importancia que estos festivales tienen, por las oportunidades que brinda para muchísima gente e instituciones”.

La anécdota de Euge Quevedo

Durante su discurso, Accastello dijo que acababa de enterarse que Eugenia Quevedo, cuando tenía 14 años, ganó el Festival Nacional Infantil que se realizaba en Villa María. Fue en el año 2007 y por aquél entonces Euge cantaba folclore.

La propia Quevedo, recordó ese momento con muchísima emoción: “Imagínense, pude subir al escenario, conocí a Valeria Lynch, a Axel…”.

Cuando se le preguntó con qué canción había ganado, respondió; “Fue con una zamba, se llama ‘De mi madre’ la composición”. Y enseguida entonó unas estrofas de ese clásico del folclore argentino, lo que fue celebrado por todos los presentes.

La grilla del Festival de Peñas

VIERNES 9 DE FEBRERO

Duki, Milo J, MYA, Yami Safdie y Sol Giordano

SÁBADO 10 DE FEBRERO

María Becerra, Márama, La Konga y Anne Cardoso

DOMINGO 11 DE FEBRERO

Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti, Destino San Javier y Nahuel Pennisi



LUNES 12 DE FEBRERO

Q’Lokura, Ulises Bueno, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Dale Q’ Va, Damián Córdoba, Desakta2 y Vacomoloko

MARTES 13 DE FEBRERO

Abel Pintos, Los Palmeras, Jorge Rojas, Karina y Chloe Edgecombe

Valor de las entradas para la primera noche: Tribuna Popular $35.000, Platea Alta $42.000, Platea Alta $46.000, Platea Alta $50.000, Platea Alta $54.000, Platea Media Alta $57.000, Platea Media Alta $61.000, Platea Baja $65.000, Platea Baja $69.000, Platea VIP $74.000 y Platea VIP Dorada $79.000

Bancor y otros bancos ofrecen con sus tarjetas posibilidad de pago en 4 y 6 cuotas.