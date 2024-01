El fin de semana la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitó el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y quedó en el medio de la escena cuando al ingresar al anfiteatro de la doma y el folclore, el músico y artista Peteco Carabajal dijo: “No se paren que no ha llegado nadie”.

Villarruel dijo que primero pensó que era una ironía, pero para que por el contrario la gente advirtiera que ingresaba la vicepresidenta, pero que luego comprendió el tenor de lo que decía el artista. Incluso dijo que primeramente le resultó “gracioso”.

Mi declaración para Canal 12 de Córdoba sobre el tema “Peteco”. https://t.co/gEOJtCijob — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 15, 2024

En un mano a mano con Arriba Córdoba, la presidenta del Senado de la Nación no esquivó la polémica y minimizó los dichos del artista. “Yo pensé que lo decía en realidad como una ironía, como diciendo ‘no se paren, pero párense’, así que me lo tomé como ‘qué gracioso’”, explicó.

La frase de Peteco fue en claro rechazo a la ideología política de Villarruel, quien ha declarado abiertamente estar a favor de genocidas condenados por cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, llegando incluso a visitarles en la cárcel.

Peteco tras la viralización de su frase

En diálogo con Víctor Hugo Morales en Radio AM750, el músico contó que fue un episodio “espontáneo” para que no se desmadre el show y le bajó el tono a sus palabras durante el recital, ya que ni bien asomó Villarruel solicitó al público que "no se pare que no ha llegado nadie".

“Mi intención fue que no se paren, que tal vez después sí”, reconstruyó el músico y consideró que “el inconsciente ha salido como la mano izquierda de Maradona contra los ingleses, que no se ha podido detener, y ha elegido esa frase que evidentemente es redonda, porque hoy me hace estar tranquilo y defenderla".

El artista subrayó que su comentario no fue premeditado ni buscaba protagonismo. "No fue para pelear ni para hacerme el héroe, porque esa frase ha sido espontánea, no la he pensado", aseguró Carabajal. Además, enfatizó que su reacción no estaba dirigida específicamente a la vicepresidenta, sino que podría haber ocurrido con cualquier autoridad presente.

Respecto a las repercusiones, Carabajal expresó su esperanza de ser comprendido. "Espero que me acompañen bien las repercusiones. El sábado seguimos en Córdoba, con Riendas Libres, el grupo al que pertenezco en estos momentos, y nos han distinguido como huéspedes de honor", indicó.

Finalmente, el músico denunció el ajuste en las áreas de cultura que busca imponer el Gobierno de Javier Milei. "No quiero que se distraigan conmigo, quiero que le presten atención a las cosas que nos pueden sentir perjudicados, como el cierre de los festivales, el fin de cosas que nos han costado mucho sacrificio, como el Instituto Nacional de la Música, el INCAA, la Casa del Teatro, instituciones nuestras que están en peligro y podemos de perder", subrayó Carabajal.