El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), denunció este jueves que la empresa propietaria del diario Puntal de Río Cuarto “lleva adelante un ajuste con reducción de empleados, mediante la modalidad de retiros voluntarios”.

El sindicato se refirió al contexto en que se produce este achicamiento: “Se trata de la misma empresa que hace dos meses concurre a las discusiones paritarias sin realizar un ofrecimiento para la necesaria actualización de salarios”.

El Cispren rechazó el argumento de Puntal, en términos de que “No hay plata”, considerándolo “tan mentiroso como el de los gobiernos nacional y provincial, que llevan adelante un programa de despidos de agentes públicos”.

La secretaria General del Cispren, María Ana Mandakovic, dijo a La Nueva Mañana que lo que está sucediendo en Puntal, “no es otra cosa que despidos, donde como siempre sucede, se hacen bajo el eufemismo de retiros voluntarios”. La dirigente instó a “defender nuestras fuentes de trabajo y resistir el feroz avance de políticas contrarias a los trabajadores”, recordando el ataque que están sufriendo los medios públicos, donde su personal ya se vio afectado por la no renovación de contratos.

Asimismo, recordó que el actual propietario de Puntal es un importante empresario del rubro de la carne, “uno de los sectores más beneficiados por las últimas medidas económicas del Gobierno nacional”.

Trabajadores con 30 años de antigüedad

El gremio de las y los periodistas denunció que los retiros voluntarios que propone Puntal fueron dirigidos especialmente al personal con mayores años de trabajo en la empresa.

Hasta ahora, trascendió que al menos cinco trabajadores recibieron la oferta y que la remuneración ofrecida por la empresa no se condice con lo que le correspondería como indemnización según el convenio colectivo.

El secretario General del Cispren Río Cuarto, Javier Lucero, confirmó a LNM que “hay gente de más de 30 años de antigüedad, por ejemplo, un editor de 37 años en el diario”.

Un poco como reflejo de la realidad que se vive en el tradicional medio riocuartense, Lucero sostiene que quienes aceptan el “retiro”, es porque “están hartos de los padecimientos en la empresa, que es la única que va paritarias, no ofrece aumentos, tenemos salarios realmente muy bajos, más cerca de la indigencia que de la pobreza, sólo tuvimos un monto fijo, por única vez de 30 mil pesos en noviembre, que termina siendo un bono, no remunerativo, y no hizo ninguna nueva propuesta”.

El gremio sostiene que la disminución de personal está asociada a evitar el pago de aportes previsionales. Lucero resaltó que “todo esto también apunta a la “precarización, por cuanto a algunos les ofrecieron seguir trabajando, pero ya facturando como monotribustistas”.

Una “paritaria estancada”

La situación en Puntal se da un marco particular. El Cispren denunció este jueves que la paritaria de prensa está estancada “y no hay propuestas de aumento salarial por parte de la patronal”.

“Las y los trabajadores de prensa de Córdoba continuamos en estado de alerta y asamblea permanente ante la intransigencia de las empresas que se niegan a negociar un urgente aumento salarial”, indicó el sindicato en un comunicado.

Y agregó: “El mes de noviembre sigue sin cerrar al no aceptar el mínimo de 12,8% propuesto por el Cispren (inflación de ese mes), con diferentes alternativas para pagarlo. Para diciembre directamente no hay propuesta de parte de las empresas”.

Quién es el propietario de Puntal

Alicio Dagatti es uno de los empresarios más poderosos del sur de Córdoba. Dueño de tres grandes frigoríficos, sumó a sus negocios, como no podía ser de otra manera, a medios de comunicación. Tiene la mayoría del paquete accionario del tradicional diario Puntal de Río Cuarto (también Puntal Villa María). En el imperio del sur es propietario de la señal de televisión Quatro TV y la FM Digital.

Eso no es todo: como siempre sucede con los poderosos hombres de negocios, incursionó también en la dirigencia de clubes populares. Alicio Dagatti es el presidente del “León”, el Club Estudiantes de Río Cuarto, institución que milita en la Primera Nacional de la AFA.

Los frigoríficos de Dagatti son quienes proveen carne al Establecimiento Penitenciario “Reverendo Francisco Luchesse” de Bouwer. En el marco de uno de los escándalos en el Servicio Penitenciario que salieron a la luz, a fines del año pasado en una requisa a un camión que ingresaba carne al penal, se detectó entre la mercadería teléfonos celulares, bebidas alcohólicas, droga y diferentes sustancias. El procedimiento lo llevó adelante la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) y derivo en la detención de varias personas que se conducían en el vehículo que transportaba mercadería con destino a la cárcel.