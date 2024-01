"Mató brutalmente a mi hija y no entiendo por qué", dijo la mamá de la chica cuyo acusado del crimen es su ex pareja. "Quiero que se haga justicia", agregó. El femicidio ocurrió este martes en barrio Monja Sierra.

Femicidio: asesinaron a una mujer en barrio Residencial América, hay un detenido Redacción La Nueva Mañana 14/12/2023

“Si no me ven es porque me mató”, dijo la víctima de 50 años, días antes a su desaparición. Los vecinos alertaron sobre la situación y la Policía encontró el cuerpo luego de ingresar a la vivienda. Tras relatos claves, detuvieron a la pareja de la mujer.