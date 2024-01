Milei confirmó que este lunes se mudará del Hotel Libertador a la Quinta de Olivos

El presidente Javier MIlei confirmó en las últimas horas que va a terminar su extensa estadía en el Hotel Libertador y que se mudará este lunes a la Quinta de Olivos, desde donde prometió gestionar todos aspectos de su Gobierno. "Mañana me instalo", aseguró, tras corroborar que no lo hizo antes por sus cuatro perros, que sin embargo no estarán viviendo con él aún.

Milei tiene previsto mudarse a vivir a la Quinta de Olivos este lunes, cuando concluyan las reformas previstas y, sobre todo, a la espera de la finalización de la construcción de caniles especialmente adaptados para sus cuatro mastines ingleses.

La obra para los caniles es financiada personalmente por el propio Presidente y fue encargada a una arquitecta que es conocida por Javier y Karina Milei y un par de personas de su círculo más íntimo.

El celo en la reserva del nombre de la profesional a cargo de las refacciones, como también cuál es el insumo importado que no ingresa al país y la empresa involucrada en la importación, tiene que ver con que el Presidente exigió a su equipo no recibir ningún trato especial.

Así fue que desde el 10 de diciembre se esperaba la autorización de los dólares del Banco Central para la importación de estos insumos.

"Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos porque sucede que mis mastines son muy grandes. Es más, salieron excedidos respecto al promedio de la raza. O sea, son demasiado grandes: hay uno que mide dos metros, Milton. Y pesan más de 100 kilos", remarcó en diálogo con Radio Mitre. Mencionó además que se necesitan "hacer refuerzos de paredes y demás" para que los perros puedan estar con él en la Quinta de Olivos.

"La casa que podríamos adaptar para q ellos estén no es una construcción muy fuerte como para que estén los caniles de hierro y todas esas cosas. Y necesitábamos hacer refuerzos de paredes y demás. Y esos materiales son importados y como yo no quiero usar ningún privilegio asociado a mi posesión estoy en la cola esperando que lleguen los materiales", amplió.

Tal como había dejado entrever en más de una entrevista, Milei aseguró que su base operativa estará en Olivos y no en la Casa Rosada. Aunque "voy a ir los martes y los jueves para las reuniones de gabinete", aclaró. Milei ya antes de asumir la presidencia, el 10 de diciembre, había dicho que era su propósito no solo vivir sino trabajar también en Olivos, dejando la Casa Rosada solamente para algunas actividades puntuales.

El Presidente estuvo casi dos meses en el Hotel Libertador, ubicado en Avenida Córdoba al 690 de la Ciudad de Buenos Aires y, según pudo saber Télam, no lo había hecho aún por "temas de infraestructura".

A fines de diciembre el vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado, en conferencia de prensa, acerca de quién está pagando la estadía de Milei en dicho hotel. Pero no pudo o no quiso responder la pregunta, y se focalizó en otra parte de la inquietud de la periodista acerca de los costos de las refacciones en Olivos.

"En virtud de los gastos, modificaciones, arreglos (...) cuando estén terminados vamos seguramente a informar cada uno de los detalles y de dónde salieron las partidas, sin son personales o si son públicas", respondió. La suite presidencial del Hotel Libertador donde vive Milei cuesta "desde 322 dólares" por día. Es decir, que ya llevaría gastados más de 35 mil dólares por su estadía allí, teniendo en cuenta que se mudó a mediados de agosto.