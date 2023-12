Andrea Carmen Aguirre había denunciado a su femicida por violencia pero la Justicia lo dejó libre

Durante la Navidad, en la localidad de Salsipuedes, Andrea Carmen Aguirre, de 38 años, le pidió a su esposo, Matías Aragone que dejara de tomar alcohol, porque estaba borracho. Éste la atacó mortalmente delante de sus hijas. Cuando la policía llegó, tras el llamado de los vecinos, ya era tarde: Andrea estaba muerta, en el piso.

Cuatro años antes, la hoy víctima de femicidio, había denunciado a Aragone en la Justicia por amenazarla de muerte y por ingresar a su domicilio en Río Ceballos. Sin embargo, aunque el fiscal de violencia de género y familiar, Pablo Camacho imputó al hombre por amenazas calificadas y violación de domicilio en 2019, y solicitó elevar la causa a juicio, la Cámara 7ma del Crimen derivó el expediente a Violencia Familiar.

Fue la Oficina de Violencia Familiar de Córdoba la que consideró que el juzgamiento del hoy femicida no era urgente ya que no tenía antecedentes, motivo por el que el juicio no tuvo lugar, y hoy tanto Andrea como Matías, están muertos: una asesinada, inocentemente, y el otro, por los tiros de la Policía y heridas que aún se desconoce si fueron autoinflingidas.

A su vez, el equipo técnico interdisciplinario de dicha oficina concluyó que “no existía riesgo” para Andrea Carmen Aguirre y la causa prescribió el 10 de febrero de este año.

Todo el horroroso episodio de violencia de género fue presenciado por las dos hijas del matrimonio, las cuales además fueron atacadas por Aragone y resultaron lastimadas.

En diálogo con el ElDoce.tv el fiscal Pablo Camacho, explicó que en caso que el juicio hubiera tenido lugar, y Aragone hubiese resultado condenado por el delito de amenazas calificadas y/o por violación de domicilio habría quedado en libertad. Las palabras de Camacho abren más preguntas que respuestas respecto al desenvolvimiento de la Justicia y al cumplimiento de su función a la hora de garantizar protección a quiénes sufren todo tipo de violencia.

Marcharán para pedir justicia

Este martes a las 20 horas, en la rotonda de Salsipuedes, donde fue asesinada Andrea Carmen, habrá una movilización y concentración para exigir justicia por su femicidio y por todas las víctimas de la violencia patriarcal.

En la convocatoria, que circula en redes sociales, se pide asistir con lazos negros, velas y carteles.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

