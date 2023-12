Para Sturzenegger, el aumento del período de prueba laboral a 8 meses "no es precarización"

Entrevistado por Radio Mitre, el asesor presidencial Federico Sturzenegger defendió la legalidad y constitucionalidad del DNU anunciado esta semana por el Gobierno de Javier Milei y destacó que la norma "va contra las castas", ya que, según su intrepretación, "amplía las libertades para que la gente pueda decidir sus contratos".

"Acá no se le está imponiendo nada a nadie, es más libertad. El Presidente quiso dar una señal fuerte de cambio de rumbo, esa señal tiene que ser integral, y eso quiere decir que las cosas se organicen de distinta manera" donde "la judicialización va a exponer a las castas a revelar los privilegios que Milei les toca", dijo.

Acto seguido, para cuestionar la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el miércoles próximo, para demandar la derogación del DNU, Sturzenegger comparó esta medida con las medidas sanitarias que tomó el presidente Alberto Fernández en tiempos de pandemia, para resguardar la salud de las comunidades: "Cuando veo a la CGT que dice que va a marchar a la Corte para pedir que deroguen el DNU me pregunto ¿por qué no marcharon cuando Alberto Fernández hizo el DNU que encerró a los niños en sus casas durante más de un año?".

Sturzenegger eludió reconocer la manera en que muchos de los puntos del DNU favorecen a particulares sectores económicos concentrados y perjudica a las mayorías con la disparada de precios y tarifas; aludiendo conceptualmente que presuntamente con las modificaciones impuestas se amplían las libertades "para decidir qué comprar, como producir".

"Por ejemplo a los sindicatos no les decimos que no pueden tener obra social, les decimos que no pueden ser un peaje forzoso y cuando por otra parte decidimos abrir los cielos a las líneas aéreas es para estar en un entorno más competitivo, lo mismo lo de los medicamentos con los genéricos, queremos que el individuo elija que remedio comprar", afirmó.

"O cuando abrimos internet satelital es decir, todos los temas están elegidos para ampliar la competencia y la libertad", insistió, obviando también las posiciones monopólicas de las firmas favorecidas particularmente por el DNU.

Respecto del tema prepagas, recurrió al dogma liberal desregulador al sostener: "Tenemos un proceso de inflación muy alto donde el kirchnerismo estaba pisando precios, no confundamos el sinceramiento de los precios que no viene del decreto. Lo mismo precios cuidados que no funciona, vamos a las causas del problema, dejemos que el mercado actúe libremente".

En tanto, respecto de los derechos laborales, donde se advirtieron diversas medidas que generarían pérdidas en conquistas históricas, Sturzenegger manifestó: "En el trabajo hay varias cosas que se han hecho porque tenemos gran informalidad y una extraordinaria industria del juicio. Las reformas apuntan a la industria del juicio y es para mejorar los recursos del trabajador".

En tanto, precisó que "una de las medidas más interesantes es que los trabajadores junto con sindicatos puedan acordar indemnizaciones y un ejemplo es la Uocra". Y aludió a los fondos de desempleo para reemplazar las responsabilidades que hasta ahora le caben a los empleadores: "Arman un fondo de cese y cuando se da la discontinuidad se toma de ahí. Esto es confiar en los sindicatos, en los empresarios, es un paso hacia adelante porque ellos juntos van a armar un sistema mejor".

Y acerca de la polémica ampliación del período de prueba laboral, de tres a ocho meses, aseguró que "no es precarización"; y por lo contrario aseguró que se trata de una medida para "facilitar el ingreso al trabajo".

Noticias relacionadas: