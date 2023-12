La República Popular China suspendió el refuerzo de 6.500 millones de dólares de swap que había sido acordado entre el ex presidente Alberto Fernández y su par Xi Jinping en octubre pasado.

La información fue difundida este martes por el medio elDiarioAr, que indicó sobre la decisión que "tiene un correlato con las repetidas declaraciones Javier Milei, cuando era candidato presidencial, en cuanto a que rompería relaciones oficiales con China, por considerarla una dictadura comunista”.

Según amplió el medio, la información fue confirmada por tres fuentes del gobierno saliente a la agencia estadounidense REDD Intelligence, en un despacho firmado por Sebastián Lacunza. Agregando que el acuerdo se mantendrá congelado hasta que el gobierno de Xi Jinping establezca negociaciones fructíferas con las nuevas autoridades.

El 18 de octubre pasado, la información oficial brindada desde la Casa Rosada, indicó: "El presidente Alberto Fernández mantuvo este miércoles una reunión bilateral con su par de la República Popular China, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de la ciudad de Beijing, donde se confirmó la ampliación del swap de divisas hasta 47.000 millones de yuanes, equivalentes a 6.500 millones de dólares, y se reafirmó la continuidad del trabajo conjunto en la Franja y la Ruta de la Seda".

Fue durante la reunión realizada en el marco del III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, cuando ambos mandatarios analizaron los avances en la rrelación bilateral y de dstintas inversiones del país asiáitco en Argentina. El swap iba a ser empleado en el pago de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Más allá de ulteriores rectificaciones en sus discursos, Javier M ilei, cuando todavía era candidato a la presidencia, se manifestó en duros términos respecto a China, desconociendo que el gigante asiático es uno de los principales socios comerciales del país.

El septiembre de este año, el líer de la Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que si es electo no hará "negocios con ningún comunista", entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil, y volvió a apuntar contra el Papa Francisco, porque tiene "afinidad con los comunistas asesinos".

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí", indicó Milei en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

El destino de los fondos

Los fondosestaban destinados a pagar vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del préstamo stand-by que contrajo el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

De acuerdo a las fuentes aludidas por la agencia estadounidense REDD Intelligence, cittadas por elDiarioAr, el país asiático dejó en suspenso la ampliación del canje —acordada apenas cuatro días antes de la elección del 22 de octubre, según Fernández y Massa— "una vez que el candidato presidencial de extrema derecha entró en el balotaje". Posteriormente, cuando Milei fue elegido presidente, el 19 de noviembre, el Gobierno de Xi Jinping "mantuvo la extensión en el freezer".

Pocos días después del triunfo de Milei en el balotaje del 19 de noviembre, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, advirtió en conferencia de prensa que Argentina cometería un "grave error" si corta relaciones con Beijing, en referencia a las declaraciones que había realizado el hoy presidente, en ese momento presidente electo, durante la campaña electoral.