El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo para algunas zonas de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y San Luis.

Este nivel de alerta implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Los sectores comprendidos son el sur y sudeste de Córdoba, donde se pronostican tormentas en los departamentos Juárez Celman, General Roca, Marcos Juárez, entre otros, y una poción del noreste, en San Justo.

En los sectores mencionados, el SMN pronosticó tormentas acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. A su vez se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros (mm), que pueden ser superados en forma localmente intensa.

Para el centro y norte de la provincia de San Luis también hay alerta amarilla, para distritos como su ciudad capital, Belgrano, Ayacucho, Chacabuco, Libertador General San Martín y Coronel Pringles. Allí, las advertencias climáticas son similares, pero con una estimación de precipitación acumulada un poco inferior, de entre 15 y 40 mm.

En tanto, las recomendaciones del SMN incluyen no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las sugerencias de la Policía Caminera

En tanto, la fuerza cordobesa manifestó que según lo emitido por el organismo nacional, se prevé para la tarde-noche de hoy/madrugada del miércoles, la presencia de tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, caída de granizo y abundante agua en cortos períodos.

En tal sentido, la Caminera aconsejó, entre otras cosas, reducir la velocidad sin frenar ante la pérdida de visibilidad; aumentar la distancia entre vehículos; alejarse de la banquina si hay necesidad de detenerse y respetar las indicaciones de los integrantes de la fuerza o de cualquier autoridad que trabaje para la seguridad y la prevención.