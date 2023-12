Guillermo Francos: "Un dólar a 650 pesos sería un valor razonable"

En una entrevista televisiva,. el futuro ministro del Interior Guillermo Francos afirmó que el dólar a 600 o 650 pesos sería "razonable", a la vez que dijo no ver motivos para una "disparada" de la divisa estadounidense. “Yo me quedaría tranquilo con el dólar, no veo un motivo por el cual debería haber una disparada del dólar, más allá de lo que Javier Milei explicó que hay un exceso de pesos. La verdad que si uno ve la historia del dólar de los últimos años atrás, el dólar podría estar a 600 o 650 pesos, es un precio razonable. No hay que sobrevaluar las expectativas, porque uno cuando hace eso después quizás se come un golpe”, remarcó el futuro ministro del gobierno de Javier Milei.

A la vez, Luis Toto Caputo trabaja por un lado con el FMI desembolsos adicionales y adelantos. Por otro, un préstamo garantizado por un consorcio de bancos del exterior por unos u$s 3.000 millones. Según consta Ámbito Financiero, en una tercera gestión con sectores exportadores de granos, para que anticipen una parte de la futura liquidación y aceleren los pendientes. Rondaría los u$s 5.000 millones.