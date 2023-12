A poco de la conmemoración de los 40 años de la vuelta a la democracia, tras la sangrienta dictadura cívico militar que azotó a la Argentina entre 1976 y 1983, Ricardo Alfonsín, dirigente radical, embajador en España e hijo del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, adelantó que después del 10 de diciembre vuelve al país a "hacer política", aunque sin "ocupar ningún cargo".

En una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, también tomó posición sobre el resultado del balotaje del 22 de noviembre: "No era lo mismo (Javier) Milei que (Sergio) Massa".

Respecto de la imposición de ciertos discursos violentos de odio, en estos tiempos, Alfonsín advirtió que se cuestionan acuerdos logrados con la vuelta de la democracia en 1983: "En Argentina se está cuestionando el pacto democrático que firmamos en los '80 todos los partidos políticos y la ciudadanía a través de sus representantes, en defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de derechos fundamentales".

Consultado sobre la mítica frase de su padre que decía "con la democracia se come, se cura y se educa", dijo Ricardo Alfonsín: "Cada aniversario de la recuperación de la democracia pienso en las deudas. No en las deudas de la democracia. La democracia no tiene deudas porque no gobierna. La democracia no privatiza, la democracia no contrae deudas con el Fondo Monetario Internacional, la democracia no cierra la economía o la abre. Las deudas son de la política o de la dirigencia. Principalmente de la política, pero no solo de la dirigencia política".

Y puso el énfasis en expectativas sociales que no han sido satisfechas: "En 1983, nos imaginábamos una Argentina mucho más justa en el 2023. Mucho más equitativa y que se hubieran garantizado muchos más derechos. Nos imaginábamos una Argentina con democracia y democracia social. Esa democracia es la que le garantiza a cada uno de los miembros de la sociedad, no sólo el reconocimiento de derechos fundamentales para vivir con dignidad, sino el ejercicio de esos derechos, que no es lo mismo".

Respecto de su futuro político, a partir del 10 de diciembre, dijo finalmente: "Se termina mi mandato como embajador, así que voy a volver a la Argentina a hacer política, pero no estoy pensando en ocupar ningún cargo. Quiero contribuir a que la política gane calidad y hacer todo lo que esté a mi alcance con ese propósito en el marco de mis limitaciones de distinta naturaleza. Voy a hacer todo el esfuerzo que pueda para que la política gane calidad, no solamente sean mejor los debates y mejor las propuestas, sino que resuelvan los problemas de la gente que sufre".

