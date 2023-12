Reemplazante de Gandolfi se busca: ¿qué perfil pretende Talleres?

Especial para La Nueva Mañana

Andrés Fassi ni siquiera esperó a diciembre o a alguna reunión de contingencia o conciliadora para ponerle fin al ciclo de Javier Gandolfi al frente del plantel superior de Talleres. Ni siquiera se mostró conmovido por la victoria ante Independiente por 3 a 2, con buenos pasajes de juegos y suspenso al final. Al otro día de la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, con el número dos asegurado de la tabla general, anunció la salida de “Cobija”, quien a pesar de haber cumplido el objetivo, no quedó en la consideración de los planes para 2024. Traducción: su salida era decisión tomada hace un tiempo atrás. Y el análisis no abarca lo deportivo solamente, sino algunas otras cuestiones de vestuario y de proceso que fueron generando desgastes entre los protagonistas, sean jugadores y cuerpo técnico, que precipitaron el fin de la relación. Y ahora claro, ya empezó la búsqueda del reemplazante, en un año que tendrá otra vez tres competencias en simultáneo, incluida una nueva aventura internacional, aunque ahora quedará saber si Fassi como presidente del club mantendrá el mismo criterio de las últimas designaciones o mutará el perfil, en procura de lograr un cambio de efecto y sobre todo, posicionarse otra vez a nivel imagen con el hincha.

Ronda de nombres

A la hora de dar a conocer los postulantes y las alternativas, Fassi siempre apunta a apellidos de fuste para después elegir a alguien que pueda amoldarse y adaptarse a las pretensiones de Talleres (y suyas).

Dentro del mercado local, fueron contactados Gabriel Heinze y Gabriel Milito, de últimos pasos por Newell’s y Argentinos Juniors, respectivamente. No obstante, más allá de sus pergaminos, son personalidades no fácil de llevar en la convivencia diaria y nos muy amigables de que le metan mano en el equipo, sobre todo Heinze. Fassi lo destacó entre los mejores entrenadores del país, sin embargo por operatividad y metodología de trabajo, no parecen ser compatibles en la diaria.

Milito, por su parte, agradeció el contacto pero desde su entorno manifestaron que esperan algo de Boca Juniors y del exterior. Y su carácter no dista demasiado del de Heinze.

Claro, el nombre de Frank Darío Kudelka es muy grato al corazón del hincha de Talleres y estuvo en carpeta. Viene de un paso por Lanús aunque en principio no está en las prioridades. No tuvo su mejor salida de barrio Jardín en su último paso pero estuvo cerca del regreso en 2022, pero Huracán de Parque Patricios no lo dejó salir.

El Tigre, uno de los sueños de Fassi

¿Y Ricardo Gareca? Es uno de los grandes sueños de Fassi pero el “Tigre” hoy luce con otras pretensiones, sea dirigir en Buenos Aires o alguna selección, luego de su gran antecedente al frente de Perú. Según comentaron, tuvo una situación de stress en su reciente experiencia en Vélez y por eso no piensa por el momento dirigir en el país.

Misma perspectiva para otro cordobés: Eduardo Berizzo. El nacido en Cruz Alta, campeón con Newells y River como jugador, viene de contar con aventuras en Selecciones como Paraguay y Chile, sin tanto éxito, pero apuntaría otra vez a ese tipo de desafíos. Dirigió a Estudiantes de La Plata y Sevilla de España, pero su vocación no sería dirigir clubes por el momento.

El uruguayo Diego Alonso también es del paladar de Fassi. Dirigió a Uruguay en el último mundial en Qatar 2022 y ahora está en Sevilla. No parece viable. Martín Palermo dejará Platense y suena en Boca Juniors si la fórmula Ibarra-Macri llega al poder en lOs venideros comicios en diciembre. Fassi lo tuvo a su cargo en Pachuca de México pero las demoras de esa contienda electoral motivaron a otras urgencias. ¿Habrá un tapado? Siempre.

Teniendo en cuenta los perfiles de los últimos entrenadores, quedará saber si Fassi buscará algún DT que sea flexible o permeable a algunas sugerencias deportivas e institucionales, como pasó con Ángel Hoyos, Pedro Caixinha y hasta Javier Gandolfi. También con Juan Pablo Vojvoda y Alexander “Cacique” Medina, sin mucho vuelo antes de asumir en barrio Jardín. ¿Cambiará de métodos? ¿Dejará en manos de un entrenador con carácter y vos de mando de vestuario los destinos del equipo? No parece ser viable para las doctrinas de la escuela que representa (ser comprador austero y gran vendedor).

De todas maneras, la premura es la designación cuanto antes: es que Talleres puede llegar a disputar un partido o dos (semi y final) del Trofeo de Campeones: si River gana la Copa de la Liga Profesional, aparece en semis de ese torneo contra el perdedor de la final y luego para definir ante el mismo River, por haber ganado la Liga profesional. Ese privilegio el albiazul se lo ganó por terminar segundo en la tabla general anual. Y de paso sueñan con la Supercopa Internacional, a disputarse el año próximo en Al Ain (Emiratos Árabes Unidos). Es decir, una temporada casi interminable con muchos matices y toma de decisiones.

¿Tapado? Hernán Losada, ex Independiente y de paso en Chile, hoy DT de CF Montreal de la Major League Soccer de Estados Unidos, es un perfil que seduce a Fassi.

Belgrano recibe a River, con el sueño vigente

(Foto: Prensa Belgrano)

Belgrano cierra una gran participación en el 2023 en su primera experiencia luego de haber ascendido a Primera División, con clasificación a la Copa Sudamericana y con el sueño latente en la Copa de la Liga Profesional. Pero claro el primer desafío es River Plate, a quien enfrentará en el Estadio Mario Kempes, por Cuartos de final, en un terreno no tan neutral, ya que se dirime en Córdoba y allí saca ventaja.

El elenco de Guillermo Farré ya cumplió con creces con los objetivos de la temporada, aunque sueña con sumar la primera corona para Córdoba. Con vistas a ese juego, 25 mil “Piratas” poblarán las tribunas, en este caso las asignadas son la popular Artime y la platea Gasparini, dejando la cabecera Willington y la platea Ardiles para sus pares “Millonarios”.

El Pirata va por la hazaña

Belgrano ya cumplió y no tiene nada para perder. La mayor virtud del equipo y de Farré fue saber suplir las ventas de Pablo Vegetti y Bruno Zapelli con ventas millonarias a Brasil, encontrando rápidos reemplazos a las vacantes de goles y talento, con Lucas Passerini y Hernán Rolón, además de potenciar valores propios como Ulises Sánchez y Santiago Longo. Los de Alberdi van por la hazaña, sin complejos y con la satisfacción del deber cumplido. Probable formación: Nahuel Losada; Barinaga o Facello, Rébola, Moreno e Ibacache; Sánchez, Longo, Rolón y Lencioni; Pastrán y Passerini.

