Días de proclamaciones y expresiones intranquilizadoras

ANÁLISIS

Las declaraciones públicas del presidente electo, Javier Milei, de principios de esta semana –por ejemplo, el anuncio de un inicio de un periodo de estanflación- han generado un fuerte estado de crispación en vastos sectores argentinos. Similar efecto convulsionante han causado -a nivel global- las expresiones de los principales líderes mundiales en relación a los conflictos –principalmente los bélicos y económicos- que afectan, directa o indirectamente, al conjunto de naciones del planeta.

Eso no dice

Las declaraciones de Milei en las que avisa que viene un período inmediato y prolongado (24 meses) de fuertes aumentos de precios y tarifas sin crecimiento económico llaman poderosamente la atención. Por lo general, todo mandatario intenta llevar algún mensaje de esperanza a la ciudadanía a la cual va a conducir (el recordado “sangre, sudor y lágrimas” -de Churchill- fue en plena guerra). De tal suerte que no se sabe (literalmente) qué efecto busca provocar –Milei- en la población con este anuncio catastrófico.

Antecedente anarco-capitalista

Este experimento libertario de Milei no es la primera vez que se ensaya. Sucede que entre septiembre y octubre de 2022 –tras la caída de Boris Johnson- asumió como primera ministra británica Mary Elizabeth Truss, quien profesa la misma ideología anarco capitalista de Milei. Sus fracasos fueron tan estrepitosos que condujeron a la dimisión más rápida del cargo de la administración del Reino Unido. Solo el fallecimiento de la reina le alivianó el papelón.

70/30

Hace unos años atrás –durante la actual administración nacional del FdT- Horacio Rodríguez Larreta proponía públicamente un acuerdo entre el 70% de la política argentina para conducir los destinos del país. Estas declaraciones fueron a tal punto celebradas por la embajada de EEUU en Argentina que el embajador Marc Stanley reclamó que no se esperara hasta diciembre del 2023 para llevar adelante dicho acuerdo sino que sugirió que se realizara de inmediato. El 30% que quedaría fuera de dicho acuerdo se sobrentendió –acertadamente- era el peronismo conducido por CFK. Hoy –por otros caminos y con otros conductores- pareciera que se ha arribado a un escenario del tipo al propuesto por Larreta -y apoyado por los EEUU-. El desembarco de dirigentes de diversos espacios -como HxNP- a los cargos de la nueva administración muestra la desesperación por acomodarse en las mejores ubicaciones del 70% dispuesto a participar del gobierno de LLA.

Ganadores vencidos y perdedores victoriosos

De modo sorpresivo-y no tanto- resulta que la administración que asumirá el 10 de diciembre se va conformando –en gran medida y en puestos claves- con nombres de funcionarios que no pertenecen a la fuerza vencedora (LLA) sino a uno de los espacios (PRO) que conformó la coalición perdidosa (JxC). Así las cosas, Mauricio Macri –jefe de jefes- elabora cuidadosamente su desembarco en las sombras a la suma del poder. No se conforma con que sus hombres –y mujeres- ocupen ministerios claves sino que diseña cuidadosamente sus métodos de control absoluto del sistema de gobierno nacional – en los tres poderes- y más allá de ministerios lo que pretende es colocar a su gente en la línea sucesoria del poder político –por eso Ritondo en diputados es tan importante para sus aspiraciones-. Así se apresta para asumir el dominio ante un posible colapso (a lo Liz Truss) del gobierno del libertario Milei. Como también pretende lograr un control absoluto del fútbol argentino –un negocio descomunal- se ha empeñado en llegar a cualquier costo para tomar el control del club que usó como trampolín para llegar hasta la Casa Rosada.

En tanto en la Justicia…

Han pasado novedosos acontecimientos que no sorprenden a nadie. Casi al mismo tiempo –como un ensayado paso de ballet- la justicia sobreseyó a Macri –y a sus funcionarios, Majdalani y Arribas- en la causa de espionaje a los familiares de los 44 submarinistas fallecidos del Ara San Juan, y en tiempo récord suspendió las elecciones en Boca. Pero por otro lado reabrió una causa contra CFK en la cual estaba sobreseída. También esta semana –en otro tono-, después de 11 meses de investigación, la comisión de Juicio Político emitió cuatro dictámenes - uno por cada miembro de la CSDJ- que refieren a las cuatro causales por las cuales fueron investigados: beneficio a genocidas, aumento de coparticipación porteña, inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura e irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial. Para llenar el carrito –digamos- esta semana finalmente nos anoticiamos que el pedido que se hiciera desde Carta abierta Córdoba al presidente Alberto Fernández para elevar por decreto el número de miembros de la corte ha sido –según se les ha informado- institucionalmente “cajoneado”. Así pasan los días.

Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

La expresión común -entre suspiros- de las víctimas socorridas por el gran antihéroe mejicano –El Chapulín Colorado- bien puede caberle hoy al porcentual de votantes que no escogieron para presidente a Milei. Es que en medio de anuncios de un pronto destino de pauperización e intemperie -para ese sector de la población argentina- no se ha alzado ninguna voz de algún dirigente político de peso que alcance a esos ciudadanos algún tipo de contención. Lo que muchos de los votantes de UxP perciben entonces es una sensación de desbande -sin que nadie asuma responsabilidad alguna-. Algunos dirigentes de UxP –en privado- llaman a este silencio “repliegue táctico”.

La excepción

En el silencio absoluto -con los oídos ávidos de señales de vida- cualquier sonido es estruendoso. Así parecen sonar las expresiones del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien en un discurso doctrinario –peronista- le hizo saber a la nueva administración que no está dispuesto para el avasallamiento pretendido. Algo es algo, dirán algunos de los votantes -de UxP- referidos.

Guerras: el zapping de los horrores

Mientras la mayoría de naciones del planeta tensa sus nervios repartiendo su atención entre las guerras (Israel/Hamás, y Ucrania y OTAN-/Rusia) que desestabilizan el orden global permanentemente. Habiéndose alcanzado una tregua para intercambiar rehenes y prisioneros en Gaza las miradas volvieron a posarse sobre el conflicto europeo (Ucrania y OTAN /Rusia) para descubrir que en apenas un mes han perdido la vida 13.700 soldados ucranianos. Esta cifra de espanto sin embargo no ha llamado a la reflexión al presidente ucraniano que continúa empecinado en continuar una guerra que toda Europa le dice que está perdida. Pero lo que sí alerta a Zelenski es Trump en la Casablanca. Es que el ex presidente estadounidense ya advertido que no tiene ningún interés en continuar apoyando a Ucrania en el conflicto. Un último punto respecto una posible paz en Gaza: el ministro de defensa israelí –el ultra derechista Itamar Ben Gvir – amenazó el martes pasado con echar abajo el gobierno israelí si Jerusalén no reanuda su guerra con Hamás. Infelizmente unas prontas paces – en una y otra conflagración- se ven lejos de estar encaminadas.



