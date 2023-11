Karina Banfi reconoció que la coalición Juntos por el Cambio hoy "está con respirador artificial"

La diputada nacional de la UCR en Juntos por el Cambio (JxC), Karina Banfi, reconoció este sábado que esa coalición se encuentra con "respirador artificial", debido a que buena parte de la dirigencia del PRO resolviera apoyar en el balotaje presidencial al líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"No te voy a negar que hoy JxC está con respirador artificial y está internado, viendo cómo subsanan esos procesos. Creo que tenemos salidas interesantes. No sé si va a ser un JxC como lo conocemos o se va constituir un nuevo frente político que contenga las necesidades de aquellas provincias que gobernamos y las que no", afirmó Bianfi en declaraciones a CNN Radio.

La diputada señaló que hay una "gran responsabilidad por parte de los diez gobernadores" que forman parte de la coalición, y recordó que el apoyo que los exintegrantes de la fórmula presidencial de JxC, Patricia Bullrich y Luis Petri le dieron a Milei "fue a título personal".

"Desde el radicalismo tomamos una distancia de lo que fue el proceso del balotaje. Entendimos que en las elecciones generales, la sociedad con sus votos nos dijo que teníamos que ser opositores. Nuestro electorado tenían la libertad de acción para votar como mejor lo decidieran", afirmó la legisladora.

En tanto, consideró que la UCR tiene "muchas intendencias y muchos dirigentes que pueden ser un aporte para la construcción y reconstrucción" de una alternativa al gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre.

"Estoy al igual que el resto de los argentinos, expectante. No hay que olvidar que seguimos bajo el mandato del presidente Alberto Fernández. Todavía hay un proceso de transición en el cual el ministro de Economía, (Sergio) Massa y todo el gabinete tiene que dar respuestas por la situación que vivimos a diario los argentinos", apuntó.

Por otro lado, se refirió al mail oficial de la Cámara baja mediante el cual recibió amenazas y hostigamiento al hablar de “vuelos de la muerte”, “secuestros” y “violaciones” contra mujeres que integran el Congreso.

"Se divulgó el mail que recibimos junto con la Presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau. Siempre están estos grupos desestabilizadores y principalmente lo que buscan es crear un clima de miedo para asustarnos, especialmente creyendo que las mujeres somos del sexo débil. Se tienen que aggiornar, actualizar, y entender que si hay que poner el cuerpo por la democracia. Ahí vamos a estar. Eso que se queden tranquilos todos", afirmó Banfi.

Además, contó que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, tomó contacto con ella, ya que estaba mencionada el mail recibido por Banfi y manifestó su rechazo a través de redes sociales a estos procedimientos intimidatorios.

"Con Villarruel tenemos desde hace dos años una relación, así como sucede con otros sectores de las fuerzas políticas que integran el Congreso. Me pareció importante que se manifestara, que se pare y se repugne, junto con todo el resto de la sociedad. Este tipo de manifestaciones son claves para principalmente empezar a tener una conversación pública en el tono democrático y pacífico", afirmó.

Asimismo, sostuvo que "la conversación no tiene que ser en términos ni de violencia ni con el propósito de la violencia, entre argentinos, sino todo lo contrario" y convocó a "buscar entre las fuerzas y las posiciones que tenemos cada uno la mejor salida para los argentinos, que hoy tienen foco principalmente en resolver la economía y el fortalecimiento de las instituciones".

Fuente: Télam