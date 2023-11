Estudiantes de La plata dejó este miércoles en el camino a Boca Juniors: lo derrotó 3 a 2 en la primera semifinal de Copa Argentina. De esta manera, "El Pincha" jugará la final con el ganador de la otra llave, que este jueves definen San Lorenzo y Defensa y Justicia.

Estudiantes asestó otro golpe al "Xeneize", después de perder la final de la Copa Libertadores. Y ahora los de La Ribera ven peligrar la clasificación para la próxima Copa Libertadores, por cuanto ganar Copa Argentina le daba el pasaporte directo.

Al cabo del primer tiempo, Boca le ganaba a Estudiantes 2 a 1. Guido Carrrillo, cuando se habían jugado apenas 3 minutos, abrió el marcador para el “Pincha” mediante un perfecto cabezazo. Igualó Miguel Merentiel para el “Xeneize” a los 28’ y aumentó la cuenta otra vez el uruguayo a los 42 minutos.

En el medio hubo un incidente: la expulsión directa por falta del también uruguayo Marcelo Saracchi. De esta manera, el "Xeneize", que comenzó a jugar mejor a partir del hombre menos, pudo dar vuelta el marcador e irse a los vestuarios con ventaja.

En Copa Argentina no rige el VAR, por lo cual las sentencias son de exclusiva responsabilidad de los árbitros. Y no fueron pocas las dudas planteadas desde los bancos frente a fallos sancionados o infracciones que el árbitro y sus ayudantes de línea no tuvieron en cuents.

LA BESTIA. SIEMPRE LA BESTIA 🔥pic.twitter.com/gBn9ga6Ihn — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 23, 2023

Segundo tiempo

Apenas inició el segundo parcial, nuevamente Estudiantes marca un tanto. Fue cuando había transcurrido apenas un minuto que Mauro Boselli, en la primera pelota que toca, selló nuevamente la igualdad para el conjunto platense. Y a los 18 minutos, otra vez el delantero, ingresado en el segundo tiempo, puso arriba en el marcador a Estudiantes, aunque el tanto se le otorgó a Figal en contra. Y cifras definitivas para el partido donde, claramente, los dirigidos por Eduardo Domínguez fueron mejor a lo largo de los 90 minutos.

🎯 Mauro, siempre Mauro pic.twitter.com/OQ0K1pbQZf — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 23, 2023

En el complemento Estudiantes aprovechó la ventaja numérica y volvió a pasar al frente con tantos de Mauro Boselli, al minuto, y Nicolás Figal, en contra de su valla, a los 19.

Gol en contra de Figal y Estudiantes da vuelta el partido. pic.twitter.com/pIq6xw29zl — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 23, 2023

Síntesis

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Lucas Janson. DT: Mariano Herrón.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, José Sosa, Franco Zapiola; Benjamín Rollheiser y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 3m Carrillo (E); 28m y 43m Merentiel (B).

Goles en el segundo tiempo: 1m Boselli (E); 19m Figal en contra de su valla (E).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Mauro Boselli por Carrillo (E) y Mauro Méndez por Zapiola (E); 15m Eros Mancuso por Benedetti (E); 18m Cristian Medina por Janson (B); 25m Luca Langoni por Bullaude (B); 31m Darío Benedetto por G.Fernández (B); 36m Gonzalo Piñeiro por Rollheiser (E); 43m Federico Fernández por Zuqui (E).

Incidencia en el primer tiempo: 13m expulsado Saracchi (B).

Fuente: NA - LNM