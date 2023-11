La Justicia le ordenó este martes al músico Roger Waters que se abstenga de realizar hechos o expresiones antisemitas o discriminatorias en los dos recitales previstos en la Argentina, al resolver un recurso de amparo presentado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Aunque la presentación impulsaba la suspensión de dichos conciertos, lo cual no fue concedido, la entidad celebró que la fiscal antidiscriminatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Andrea Scanga, asista a ambas funciones "para monitorear y eventualmente actuar si Waters viola la ley", indicó un comunicado de prensa.

La medida cautelar de la DAIA surgió por considerar que el exlíder de Pink Floyd tuvo “expresiones y mensajes antisemitas” durante el show que brindó en Montevideo el viernes pasado.

Comunicado de la DAIA

“La DAIA presentó ante la Justicia un amparo con un pedido de medida cautelar solicitando la suspensión del recital de Roger Waters programado para realizarse en Buenos Aires en el día de hoy por sus expresiones y mensajes antisemitas durante su presentación en Montevideo, Uruguay, el viernes 17 de noviembre”, dice el primer párrafo del comunicado de la institución.

“La DAIA -continúa- repudia, condena y considera peligrosos los mensajes antisemitas que el ex líder de la banda Pink Floyd viene repitiendo en sus presentaciones públicas. Además de poner en duda la masacre terrorista cometida por Hamas el 7 de octubre asegurando que fue un invento de Israel, durante el show en Uruguay insultó al presidente de la Comunidad Judía de Uruguay y acusó a Israel de asesinar al pueblo palestino”.

“Sin lugar a dudas, Roger Waters promueve discursos de odio y su conducta viola la Ley Antidiscriminatoria, una legislación valiosa que rige en la República Argentina que fue promovida por la DAIA”, cierra el comunicado de la organización israelita argentina.

Waters, un artista que asumió siempre posiciones

Waters es famoso porque siempre tomó claras posturas políticas, básicamente antibélicas y antiimperialistas, que expresó a través de su arte y de declaraciones públicas.

Algunas de ellas, como el pasaje de sus shows en el que aborda "In the Flesh", tema apertura de "The Wall", en el que a modo performático se calza un uniforme militar similar al nazi y encarna a un dictador, le valieron críticas en los últimos meses de organizaciones judías que sostienen que ese acto no es más que una celebración del nazismo.

Sin embargo, la polémica adquirió un nuevo matiz a partir de sus manifestaciones en torno al conflicto en Palestina, que provocaron represalias concretas.

En todo el mundo proliferaron censuras a su frase en la que sentenciaba que "la población de Gaza tiene derecho a defenderse de las agresiones de Israel", y acusaciones de antisemitismo. Tanto en Argentina como en Uruguay el músico tuvo varias cancelaciones de reservas hoteleras que tenía para todo su equipo.

Fuente: Télam