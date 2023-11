El entrenador de la Selección Argentina de fútbol masculino, Lionel Scaloni, confirmó que hará cambios en el equipo para enfrentar este martes a Brasil, por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El partido se jugará desde las 21.30, en el estadio Maracaná, con televisación en directo de TyC Sports y la TV Pública.

En conferencia de prensa, el oriundo de Pujato afirmó tener el equipo para visitar a la "Verdeamarelha": "El equipo lo tengo decidido, pero todavía no se lo dije a los jugadores. (Ángel) Di María tiene la posibilidad como el resto de sus compañeros. La idea es tocar el equipo, pero no mucho".

Sobre la sequía goleadora del delantero Lautaro Martínez con la camiseta argentina, el DT sostuvo que "es una estadística relativa. En el Mundial metió un penal importante. Ante Curazao en un amistoso tuvo chances de hacerlo. No le tocó, es relativo. Luego le di descanso contra Australia e Indonesia. Tiene gol, en su club la mete, lo mismo Julián (Álvarez). No me preocupa. Hay que decidir".

El pasado jueves contra Uruguay, los campeones del mundo sufrieron su primera derrota tras la conquista en Qatar y se rompió un invicto de 25 partidos en Eliminatorias Sudamericanas.

En relación a este golpe, Scaloni declaró: "Somos los primeros en querer recuperarnos. El equipo más allá que no hizo un buen partido, nunca dejó de intentar y querer empatar. El equipo compitió y eso me deja partido. Tenemos por delante un gran rival, difícil y duro".

"Difícilmente otro equipo nos juegue de la manera que jugó Uruguay. Hay que reconocer lo que hicieron y que nosotros no hicimos un buen partido, pero no dejamos de creer", agregó el oriundo de Pujato.

Este martes, cuando la Argentina se enfrente a Brasil, se cumplirá un año del fallido debut ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar y Scaloni lo recordó: "Siempre el arranque de un Mundial es el más difícil. A medida que transcurre la competición... pero el arranque es expectativa, dudas, un montón de condimentos. Recuerdo eso. Sabíamos el rival que teníamos, luego se dio lo que se dio".

Sobre la Selección de Brasil y su irregular arranque en estas Eliminatorias, el entrenador argentino opinó: "Brasil tiene un DT que no modifica su forma de jugar. Es un equipo grande y van a salir a ganar".

"Lo que vamos a cambiar es para intentar hacer daño al rival y que no nos haga daño. Pero por un partido no haré muchos cambios. Es puntual y es una decisión en base al rival. Puertas adentro las derrotas las analizamos. Tenemos nuestra idea y es digerir rápido, tenemos suerte que se juega enseguida, lo peor sería que se juegue en dos o tres meses", concluyó.

Fuente: NA

