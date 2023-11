Los argentinos eligieron este domingo al libertario Javier Milei como próximo presidente y minutos después de que se conocieran los resultados comenzaron a llegar las felicitaciones de presidentes y líderes mundiales además de referentes nacionales de distintos signos políticos.

A nivel nacional, algunos de los políticos que tuitearon fueron Alberto Fernández, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Victoria Villarruel, Nicolás del Caño, Luis D´Elía y muchos más.

El presidente Alberto Fernández señaló: "El pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años".

El pueblo ha expresado su voluntad.



Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años. — Alberto Fernández (@alferdez) November 19, 2023

El candidato de UxP y ministro de Economia, Sergio Massa, manifestó: "MUCHAS GRACIAS ARGENTINOS Y ARGENTINAS Quiero agradecer especialmente a los 11 millones que nos acompañaron con la convicción y el valor de defender ese país inclusivo, de progreso y desarrollo con igualdad de oportunidades que tanto queremos. Esta noche ratifica que tenemos un sistema democrático fuerte, sólido y transparente que respeta siempre los resultados".

Y siguió: "La convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia es el mejor camino que podemos recorrer. Me comuniqué con Javier Milei, el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años, lo felicité, le deseé suerte, y le propuse mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de cambio de gobierno, para el normal funcionamiento económico, social, político e institucional".

Y cerró: "Había dos caminos: nosotros elegimos, promover y defender la educación y la salud pública, la seguridad y el Estado, a la industria nacional, al trabajo, a las pymes, a los trabajadores con sus derechos, y a la unidad nacional. Sigo creyendo que Argentina necesita ponerse de acuerdo en políticas de Estado. Traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña, convencido, porque amo a la Argentina con la misma intensidad que amo a mi familia, a quienes les agradezco todo su apoyo".

MUCHAS GRACIAS ARGENTINOS Y ARGENTINAS



Quiero agradecer especialmente a los 11 millones que nos acompañaron con la convicción y el valor de defender ese país inclusivo, de progreso y desarrollo con igualdad de oportunidades que tanto queremos.



Esta noche ratifica que tenemos un… pic.twitter.com/lVoSnETIFp — Sergio Massa (@SergioMassa) November 20, 2023

La vicepresidenta electa Victoria Villarreal señaló por su parte: "Javier Milei Presidente de la Argentina! Gracias a todo el pueblo argentino que pese a los obstáculos eligió la Libertad y un futuro para ellos y sus hijos. Con @JMilei sentimos un profundo honor de representarlos y de transitar junto a uds los próximos años. Gracias!!! #LaLibertadAvanza".

Javier Milei Presidente de la Argentina! Gracias a todo el pueblo argentino que pese a los obstáculos eligió la Libertad y un futuro para ellos y sus hijos. Con @JMilei sentimos un profundo honor de representarlos y de transitar junto a uds los próximos años. Gracias!!!… pic.twitter.com/mPXDFtK6xP — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 20, 2023

El ex presidente Mauricio Macri, manifestó: "La mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente eligiendo el cambio y rechazando la continuidad. Felicito a Javier Milei por representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos. Él supo escuchar la voz de los jóvenes y el hartazgo de millones de personas postergadas y empobrecidas".

"No hay dudas de que hoy comienza una época. Eso nos da esperanza. Pero las responsabilidades del desastre económico producido por el gobierno actual, especialmente por la gestión de Massa, no pueden ser exoneradas tan fácilmente cuando entregan un país quebrado. No podemos aceptar en silencio que el culpable se despida como salvador", aseveró.

"El nuevo gobierno de Milei necesitará apoyo, confianza y paciencia de todos nosotros. Lo que vaya a pasar dependerá de su gestión y de la convicción que mantengamos los argentinos de no ceder ante la lucha que significará cambiar de verdad. Nos espera un futuro espectacular, de crecimiento, trabajo, estudio y libertad", concluyó.

La mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente eligiendo el cambio y rechazando la continuidad. Felicito a Javier Milei por representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos. Él supo escuchar la voz de los… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 20, 2023

Patricia Bullrich, quien expresó su apoyo tras las elecciones generales a Javier Milei, expreso: "GANÓ EL CAMBIO Felicitaciones @JMilei por tu contundente e histórico triunfo. Este domingo ganó el cambio profundo por el que venimos trabajando hace años. Somos millones de argentinos dispuestos a defender la libertad y el progreso por el que tanto estamos luchando, que has sabido representar con ideas claras. Te felicito de corazón. Comienza una nueva Argentina. ¡Viva la patria! ".

GANÓ EL CAMBIO

Felicitaciones @JMilei por tu contundente e histórico triunfo. Este domingo ganó el cambio profundo por el que venimos trabajando hace años. Somos millones de argentinos dispuestos a defender la libertad y el progreso por el que tanto estamos luchando, que has… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 19, 2023

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, tuiteó: "Felicito a @JMilei y a @VickyVillarruel por haber sido electos presidente y vice de nuestro país. Tienen, a partir del 10 de diciembre, la enorme responsabilidad de llevar a cabo una gestión que saque a los argentinos de la situación en la que estamos. Desde mi lugar, voy a seguir trabajando para construir un país donde todos vivamos mejor. Voy a dedicar todos mis esfuerzos para que los millones de argentinos podamos vivir en paz, trabajando y progresando con honestidad y esfuerzo".

Felicito a @JMilei y a @VickyVillarruel por haber sido electos presidente y vice de nuestro país. Tienen, a partir del 10 de diciembre, la enorme responsabilidad de llevar a cabo una gestión que saque a los argentinos de la situación en la que estamos. Desde mi lugar, voy a… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 19, 2023

Nicolás del Caño fue contundente en su opinión: "La extrema derecha sumó el voto de JXC y capitalizó el voto bronca contra un Gobierno que incumplió sus promesas y aplicó duros planes de ajuste para cumplir con el FMI, empeorando la sit. económica y social. Con un 60 % de las infancias en la pobreza y 150% de inflación".

La extrema derecha sumó el voto de JXC y capitalizó el voto bronca contra un Gobierno que incumplió sus promesas y aplicó duros planes de ajuste para cumplir con el FMI, empeorando la sit. económica y social. Con un 60 % de las infancias en la pobreza y 150% de inflación. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) November 19, 2023

Por su parte, el senador Luis Juez, que había realizado una referencia a la fórmula de la preparación del fernet (70/30) para dar pistas de los resultados que Milei obtuvo en Córdoba, también felicitó al presidente electo.

"Felicitaciones @JMilei por el arrasador triunfo en las urnas, hoy los argentinos le pusimos fin a 20 años de Kirchnerismo. Todo mi apoyo y trabajo para sacar a nuestro país de la tremenda crisis que estamos viviendo. En #Córdoba, como en todo el país elegimos el #CAMBIO".

Felicitaciones @JMilei por el arrasador triunfo en las urnas, hoy los argentinos le pusimos fin a 20 años de Kirchnerismo. Todo mi apoyo y trabajo para sacar a nuestro país🇦🇷 de la tremenda crisis que estamos viviendo. En #Córdoba, como en todo el país elegimos el #CAMBIO — Luis Juez (@ljuez) November 19, 2023

“Acepto y reconozco la derrota electoral que nos debe sumir en una profunda reflexión y autocrítica para salir de esta situación mejores el neoliberalismo conservador que el magisterio de la iglesia lo ha calificado enemigo de la humanidad nos vera siempre defendiendo los intereses de los mas humildes”, manifestó por su lado Luis D´Elía.