Capacitaron a conductoras en programa destinado al transporte de carga

VILLA MARÍA

“La guerra terminó, pero Luella Bates se niega a abandonar el volante”, tituló un diario norteamericano cuando estaba concluyendo la primera guerra mundial. Era toda una novedad. Las crónicas de la época hablaban de ella, “que ganaba dinero manejando un camión”. Había sido contratada por Four Wheel Drive Auto Co en Clintonville, Wisconsin. Pero ya en enero de 1920 se había convertido en la primera mujer en recibir una licencia de conducir en el estado de Nueva York. Un año después entraría a trabajar en FWD. Bates mostraba que las mujeres podían conducir camiones.

Pasaron más de cien años de aquel puntapié en tierras estadounidenses. Actualmente en Argentina, del total de choferes de carga solamente el uno por ciento son mujeres. Hay cambios que se resisten. Sin embargo, existen mujeres que buscan romper prejuicios, estereotipos y estadísticas.

En ese marco, días atrás finalizó la etapa de formación del “Programa Intensivo de Entrenamiento: Conductora Profesional de Transporte de Carga”, que inició durante el segundo semestre del año y fue una experiencia inédita en el país. El desarrollo de la capacitación estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), con la empresa Pedrolga, organizaciones privadas, públicas y sindicales. Fue todo un éxito, ya que inició con un centenar de mujeres que estaban ávidas de entrar a este ambiente donde los hombres son mayoría.

Ellas al volante

Una estadística del 2020 indicaba que sólo el 0,7 por ciento de las licencias emitidas en el transporte de carga correspondía al género femenino. Marcela Alfaro en ese momento decidió que quería ser camionera. “A mí me gusta viajar. Siento un placer muy grande cuando voy conduciendo”, explicó. Desde entonces realizó cursos, capacitaciones y demás para cumplir su meta: manejar camiones. Ha pasado el tiempo, actualmente trabaja para la cantera El Diquecito, manejando camiones. Pero quiere más, manejar transporte de carga en la ruta. Por eso se inscribió en esta capacitación.

“En agosto comenzaron las jornadas, primero con entrevistas, después con clases virtuales en septiembre, luego rendimos un examen teórico de 40 preguntas. Después hubo un filtro y muchas chicas que no aprobaron se fueron quedando. En octubre pasamos a la etapa de simuladores, fueron jornadas evaluativas. Y, ahora, en noviembre, estuvimos en el Parque Industrial de Villa María. Ahí nos prestaron camiones e hicimos prácticas. Estuvimos desde las 8 hasta las 18. Una semana así, en Villa María, y también hubo examen”, le relató Alfaro a La Nueva Mañana.

Al examen final llegaron diez mujeres y se espera que todas puedan ser insertadas en el rubro laboral. A todas ellas, también, se les ayudó para confeccionar el currículum. El 11 de diciembre se entregarán los diplomas en la UNVM.

“Se hace difícil conseguir trabajo para nosotras y más cuando no tenés muchos años de experiencia, porque eso limita a la mujer. Al no conseguir trabajo, no tenemos experiencia. En mi caso me fui capacitando en todos los lugares que pude y ya hace dos años que estoy trabajando en la cantera El Diquecito. Ahí fui aceptada, me apoyaron e, incluso, me facilitaron las horas para que haga la capacitación”, dijo Alfaro, quien contó que “en Córdoba Capital es difícil ver choferes mujeres, son pocos lugares habilitados y estaría bueno que se abriera el abanico de oportunidades para todas las mujeres”.

Marcela, quien mientras estaba dialogando con este medio recibió el correo desde la UNVM notificándola que había aprobado el examen con un diez. Con la felicidad de la noticia, expresó: “Ojalá en este rubro se sumen más mujeres. Estoy contenta de haber logrado este objetivo. Me estoy preparando para salir a la ruta y ser una chofer profesional”.

“Un gran laburo de muchas personas detrás de esta capacitación”

Vale contar: cuando en esta nota escribimos “una chofer profesional”, el corrector de Google da error y recomienda poner “un chofer profesional”.

Por su parte, Florencia Castro, oriunda de La Calera y que también realizó esta capacitación contó: “Hace poco que estoy manejando un camión. Nunca había conducido un vehículo de gran porte. Y cuando me subí, fue amor a primera vista”, confiesa; al tiempo que cuenta: “Me inscribí a la capacitación porque me llamaba la atención, me generaba curiosidad y me metí de cabeza. Es fantástica la experiencia y todo lo que hemos aprendido en estos meses. Un gran laburo de muchas personas detrás de esta capacitación y nos dieron una gran oportunidad”.

Ya insertada en el ambiente, Castro analizó que “se hace difícil conseguir trabajo en el rubro para las mujeres, porque el camión está asociado o idealizado para el hombre. Siempre fue una labor ‘de hombres’. Es todo muy nuevo y hay como un miedo de que la mujer no puede, no debe o es mal vista arriba del camión. Lo ideal sería que todas las empresas tengan apertura y hagan una inclusión como deseamos. Es complicado, pero se puede”.

Invitación

Meses atrás en un informe que publicó Página 12 contaron que el Ministerio de Transporte, a través de la resolución 116/2021, exige un 30 por ciento de inserción de las mujeres en transporte. A propósito, Marcela anheló que “ojalá más mujeres se suban a este rubro”. En la misma sintonía, Florencia sostuvo: “Hay una realidad, los camiones antes eran más difíciles de conducir, por el hecho de que hacer girar el volante era más pesado, más difícil, pero el avance de la tecnología en los camiones es igual que en los vehículos particulares y eso facilitó mucho. Una mujer puede adaptarse a esta actividad, tenemos las mismas capacidades, no veo diferencia. Los camiones son fantásticos”.

