Charly García expresó su agradecimiento por la esquina en Nueva York que lleva su nombre

En homenaje al 40 aniversario de la salida del álbum "Clics Modernos", una de las obras cumbre de Charly García, la esquina neoyorkina de Walker Street y Cortlandt Allye pasó a llamarse "Charly García Corner"; ya que allí se tomó la icónica foto que ilustraba su portada.

"Fue algo hermosísimo, inolvidable, realmente histórico. Charly se merece todo", expresó el baterista y bandoneonista Fernando Samalea, quien participó del acto público en Nueva York.

Con el respaldo del Consulado argentino y también de la alcaldía de Nueva York, tomó forma el impulso de Mariano Cabrera, un actor y director argentino residente en "la Gran Manzana". También allí se desarrolló un mini-concierto a cargo de un conjunto integrado por el baterista Fernando Samalea, el bajista y tecladista Fabián "El Zorrito" Von Quintiero, la cantante Hilda Lizarazu, el tecladista Alfi Martins y los chilenos Kiuge Hayashida en guitarra y Toño Silva en batería, todos integrantes de distintas bandas de García, y al que se sumó y también cantó Josi García Moreno, hermana del artista.

"Charly es metafísico y quien ha generado esto. Llegando no solamente a cautivar el almita de infinidad de latinoamericanos, sino a ser celebrado por la propia alcaldía de Nueva York", destacó Samalea.

El compositor e instrumentista consideró que la actividad neoyorquina "mostró el agradecimiento inmenso que todos sentimos por Charly que realmente transformó nuestras vidas y nos llevó a pasear por las mejores fantasías con sus canciones y sus letras".

"Él tiene ese componente mágico, esa personalidad única que hace que todos siempre hayamos estado cautivados proyecto tras proyecto y por cómo fue reinventándose a sí mismo en este caso su reinvención maravillosa de la mano de 'Clics Modernos'", repasó.

Honrado y agradecido

Por su parte, Charly García se manifestó "honrado" por el homenaje en Nueva York. "Me siento honrado por la invitación y por que me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como Nueva York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de `Clics Modernos´", escribió el astro del rock argentino en una carta enviada al cónsul argentino, Santiago Villalba.

Y remata con una humorada muy de su estilo: "Estoy feliz. Emocionado. No veo la hora de decirle a un taxista: Déjeme acá, en Walker St... y yo".

Finalmente, Charly extendió su agradecimiento "a todos los que lograron esto".

Cabe recordar que el homenajeado álbum tenía previsto llevar por nombre "Nuevos trapos" y que se terminó llamando "Clics modernos" a partir de un grafiti que en la citada esquina rezaba "Modern clix", que llamó la atención de Charly García y junto al cual se tomó la icónica fotografía que acabó ilustrando el álbum.

