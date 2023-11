Especial para La Nueva Mañana

COPA DE LA LIGA

Noviembre llega con aires de definición en el fútbol cordobés, con una etapa crucial luego de un torneo anual largo, intrincado y con oscilaciones, aunque los tres clubes de la capital tienen sus objetivos al alcance de la mano. Algunos con sueños internacionales y otros de permanencia. Pero se vienen tres fechas claves, la curva final, donde Talleres, Belgrano e Instituto se juegan la posición en el balance 2023, con distintos bemoles, claro está. Pero en el marco de un año desgastante donde cada equipo tuvo sus rachas de gloria y sus procesos de estancamiento, los cordobeses ya figuran con el tanque de nafta en reserva, augurando llegar a la meta sin complicaciones ni otras consecuencias. Pero sin dudas, habrá movimientos, dependiendo del resultado final en cada caso.

Talleres y la copa, con heridas

El análisis ajeno a toda mirada pasional indica que si un hincha de Talleres observa la tabla de posiciones, encuentra a su club segundo en la tabla general, de 28 equipos, y en zona de Copa Libertadores. Mejor imposible. El dilema es que subyacen otros apuntes para destacar, en un equipo de Javier Gandolfi que invitó a soñar, elevó la vara pero que se encuentra empantanado, sin conocer la victoria en los últimos 10 partidos. Fue tan fructífera la cosecha que le permite seguir dentro de la clasificación al máximo torneo continental, no obstante se desnudaron algunas internas de vestuario y algunas críticas al presidente Andrés Fassi que dejarán sus secuelas.

A saber: no logró reemplazar las salidas de Diego Valoyes ni Michael Santos. Ni Tomás Molina ni Bruno Barticciotto están a la altura y dentro del laboratorio, Gandolfi probó hasta con juveniles como Pozzo, Ovando, Juncos, por ejemplo, sin resultados. Ni tampoco con Tomás Molina. Así y todo, la campaña es más que destacable aunque evidentemente la exigencia y el paladar hicieron mella en la armonía de la entidad de barrio Jardín. Gandolfi no luce indemne ni intocable, se habla de que en el vestuario no tiene el mismo convencimiento, sobre todo después de la poco prolija salida de Julio Buffarini (acertada desde lo deportivo, no así desde las formas, algo que repercutió en el ambiente general). Para colmo de males, las lesiones abundaron y dejaron heridas (Hoy en la enfermería figuran Matías Catalán, Lucas Suárez, Ramón Sosa, Ulises Ortegoza, Barticciotto y también Gabriel Rodríguez). ¿Quién hace goles ahora en Talleres? ¿Qué le pasa a Nahuel Bustos?

A Talleres le quedan tres juegos: dos de visitante ante Vélez y Colón (ambos pelean la permanencia en la categoría) y define en casa ante el Independiente ascendente de Carlos Tévez. Con cuatro puntos no dependería de nadie para llegar a la Libertadores, aunque de todas maneras el segundo semestre distó demasiado de la primera parte del año y eso puede influir en la toma de decisiones para el 2024.

Belgrano y la Sudamericana

El empate entre Defensa y Justicia y Racing le dio aire a Belgrano, siendo hoy el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, meta impuesta por el DT Guillermo Farré para el segundo tramo del torneo, hoy arriba en su zona por la Copa de la Liga Profesional. Hubo inteligencia y aciertos en la llegada de refuerzos, aseguró su permanencia y hoy los objetivos son internacionales. Pero claro, también tuvo que lidiar con los arbitrajes, del latrocinio deportivo sufrido ante Lanús y algunas injusticias incluso mediante el VAR que solo trajeron dudas. Para colmo hubo represalias contra Belgrano por los reclamos justos de Farré, propiciando un ambiente caldeado, en el marco de una AFA más vengativa que nunca. Sin embargo, con Lucas Passerini con la mira calibrada en el área y un Esteban Rolón que encajó a la perfección en el mediocampo, hay esperanzas de poder llegar a ser internacionales.

Restan tres partidos y dos son en Alberdi, donde supo edificar el “Pirata” una de las localías más fuertes. Recibe a dos necesitados por el descenso como Tigre y Unión de Santa Fe, para cerrar en Avellaneda ante Racing Club, rival directo por esa compulsa “copera”. Procurará sacar ventaja en los dos cotejos en casa, donde Farré también se juega su renovación, vínculo que ya tiene principio de acuerdo para su extensión. Por lo pronto, la mirada sigue con mucho celo sobre los árbitros, en Belgrano ya están curados de espanto y más después del amenazante tweet de Pablo Toviggino, el polémico y oscuro tesorero de AFA y mano derecha del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, con dedicatoria después del juego ante Lanús, por lo que optarán por el silencio obligado, para evitar nuevos castigos arbitrales. No hay que olvidar que “el que más pide se muere primero”, según Toviggino.

Instituto, entre salvación y consolidación

Más allá de que ahora Instituto goza de cierto oxígeno para no sufrir con la permanencia, quedó flotando en el ambiente la sensación de que no necesitaba sufrir tanto para lograr ese cometido. La llegada del DT Diego Dabove le trajo confianza, equilibrio táctico y puntos para escaparse de abajo; sin embargo ahora con la inminente salida del goleador, Adrián Martínez, quedó expuesto a una situación casi de desamparo. Fue crucial en el recuento general pero una vez conocida su vocación de no renovar para emigrar rumbo a los dólares de Arabia Saudita, la estantería luce más endeble. Asimismo, el equipo puede lograr la salvación si le gana a Argentinos Juniors y de los cuatro rivales que pelean por acompañar a Arsenal de Sarandí a la Primera Nacional (Sarmiento, Tigre, Colón y Unión), dos no consiguen sumar tres puntos.

Luego del “Bicho”, recibe en Alta Córdoba a Barracas Central para cerrar el torneo ante River Plate en el Monumental. Por eso, con un fixture complicado, cayó como inoportuna la determinación de “Maravilla”, sin cumplir la meta de salvación. Por cierto, ¿seguirá Dabove un año más en Instituto?

