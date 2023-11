Especial para La Nueva Mañana

La Nueva Mañana conversó con el prestigioso médico infectólogo Hugo Roland, profesional de extensa trayectoria en el campo de la salud pública, donde ejerció el cargo de director del Hospital Rawson durante 13 años y fue fundador del Programa Provincial contra el VIH-Sida; además de desempeñarse en la obra social universitaria Daspu por más de 20 años. Roland explicó cómo impactarían en el sistema público de salud las propuestas libertarias de Javier Milei, candidato a presidente en el balotaje del próximo 19 de noviembre.

Para todos “el tema preocupante en este momento es el gran interrogante de cómo se afectaría a la salud pública con las propuestas del candidato libertario Javier Milei, teniendo en cuenta el antecedente del gobierno de Mauricio Macri, que bajó la categoría de Ministerio de Salud a secretaría”, comenzó el diálogo de La Nueva Mañana con Roland.

“El 65% de los tratamientos de VIH-Sida los asiste el Estado”

“Los que hace décadas que trabajamos en la salud pública estamos bastante angustiados por la posibilidad de este planteo, que más allá de una competencia electoral tiene que ver con la vida de las personas de nuestro país”, manifestó.

“Existen situaciones que yo no sé si ellos las ignoran o las pasan por alto o deciden no abordarlas, como son las enfermedades endemoepidémicas, como asimismo los factores ambientales para la salud, que creemos nosotros que están muy amenazados, por ejemplo, y específicamente yo he transitado por el Programa de VIH-Sida donde son 150.000 personas las afectadas por esta epidemia y el 65% de los tratamientos los asiste el Estado”, acotó.

Asimismo, “una forma de controlar la epidemia es el acceso universal a la medicación, como así también al diagnóstico y a las medidas preventivas, entre ellas la promoción social del preservativo. Todas estas cosas estarían, y particularmente hablo de este programa, muy afectadas. Y ya tenemos antecedentes, pues durante el gobierno anterior (de Macri) fue reducido, e incluso las provincias con partidas especiales tuvieron que comprar los medicamentos y realmente hasta ahora las personas necesitan continuamente ser tratados para de esta manera controlar la infección.

Hugo Roland: “Nosotros vemos con mucha preocupación esta mirada, como en otros aspectos tales como la investigación, la educación, la educación sexual, la anticoncepción, la planificación, el control del embarazo, etc.”

“No es costo, es inversión en salud”

“Después, como otro ejemplo, estaría la tuberculosis, en donde prácticamente si no interviene el Estado no hay accesibilidad al tratamiento”, comentó con profunda preocupación el profesional. “Porque hay muchos más casos de tuberculosis de lo que se piensa aunque está controlada la patología. Pero qué pasa si ellos consideran todo esto como costos, ¿no?, y si vamos al ejemplo de la tuberculosis, tratar la enfermedad es que no circule el bacilo de Koch y si nosotros sacamos del escenario el acceso universal al tratamiento va a haber bacilos circulantes, entonces el hijo de cualquier persona se puede contagiar en el transporte escolar, por ejemplo. Son costos y costos de una nueva infección, por ello esto no es costo sino que son inversiones en salud y son colectivas”, sostuvo Roland.

Existen innumerables programas que son creaciones colectivas desde hace décadas, que trascienden a los gobiernos y necesitan sí o sí la asistencia del Estado. De manera que “nosotros vemos, con mucha preocupación, esta mirada, como en otros aspectos como son la investigación, la educación, la educación sexual, la anticoncepción, la planificación, el control del embarazo, etcétera, donde todas esas son tareas que se hacen silenciosamente pero cotidianamente y en forma continua desde el Estado. Esto, creo, no está en la consideración del pensamiento de mercado, no sé cómo llamarlo; va a quedar mucha gente afuera de lo que hoy está bajo cobertura y no hay consideración en esta política que propone Milei de tener en cuenta a esta situación epidemiológica y sanitaria”, consideró con preocupación.

Cuidar a los más vulnerables

“En este contexto los que más van a sufrir son los más vulnerables, la gente mayor, las mujeres, los niños, los adolescentes, además de las minorías (el colectivo LGTBIQ+). El candidato debería tener mucho cuidado en esta situación porque ya tenemos el antecedente del gobierno anterior”, volvió a repetir el referente de la salud pública.

De manera que “nosotros estamos muy preocupados y esperemos que no acceda al poder esta coalición que propone este desastre”. Además, “tenemos a todos los diabéticos, el plan de renales crónicos o los antivirales, de todo eso se hace cargo el Estado. Por supuesto que hay muchas dificultades pero muchas más dificultades habrá si no hay ninguna respuesta”, expresó.

En tanto, la inflación complica todo “pero una cosa es hacer el diagnóstico, ver, asumir, tratar de enfrentarlo y otra es eliminar el escenario, las enfermedades transmisibles, las infecciones de transmisión sexual, los abortos sépticos, la sepsis, en fin, y una innumerable cantidad de cosas que se proponen que no sean más abordadas como un problema de Estado”, añadió.

La salud pública “no está en la consideración del pensamiento de mercado; va a quedar mucha gente afuera de lo que hoy está bajo cobertura y no hay consideración en esta política que propone Milei de tener en cuenta esta situación epidemiológica y sanitaria”.

Milei “no tiene la menor idea de lo que es la investigación y la ciencia”

Con respecto a la investigación, “ni hablar de que se cierren los centros de investigación. Pero las declaraciones del candidato revelan una ignorancia suprema sobre el tema, no tiene la menor idea de lo que es la investigación y la ciencia”, dijo Roland.

El tema específico de salud es desastroso y otro tema va a ser la educación seguramente. “Por ejemplo, la educación sexual a edades tempranas está instalada en todos los países medianamente organizados y aquí la propuesta es negada directamente.

Además, la educación sexual a edades tempranas ha demostrado que baja el número de abortos y de embarazos no deseados; los jóvenes debutan sexualmente más tarde por lo tanto hay menos embarazos. Ese es el efecto de la educación sexual que esta gente no quiere, porque el silencio y la discriminación de esa manera, negando el resultado, provoca un resultado opuesto. Pero no son medidas serias las que se piensan tomar, en el sentido estricto de medir, ¿no? Son opiniones no son evidencias”.

El Programa Provincial VIH-Sida

Todo el trabajo que se hizo en Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba, “todos esos años desde 1980 hasta la fecha se creó el Programa Provincial de VIH-Sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales; eso funciona y resulta una creación colectiva que sigue funcionando a pesar de los avatares políticos y es un servicio que es regular, cotidiano, todo lo que no es tenido en cuenta por esta propuesta política de Milei”, aclaró.

“Esto para la lógica de mercado quieren aplicarla a toda la realidad: al ambiente, a la salud, a la educación, lo que traería consecuencias catastróficas para la vida de todos los habitantes de Argentina y tanto para la salud pública como para la privada. Porque cito de nuevo el ejemplo del chico pudiente que va a la escuela y allí se contagia de tuberculosis. Nadie está afuera de los problemas de salud pública”, concluyó el infectólogo.

