El fallecimiento de Ricardo Iorio: el adiós al perro cristiano

Iorio fue hallado sin vida por una afección cardíaca el pasado martes 24 de octubre en el campo en el que estaba radicado, cerca de Coronel Suarez, en la zona de Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires. Federico Montero, Director Provincial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en declaraciones radiales dijo: “Recibimos a las 7.40 un llamado de una sala médica proveniente de la localidad de San Eloy, que se habría comunicado la esposa de Ricardo Iorio avisando que se había descompensado. Cuando llegó la ambulancia, trataron de reanimarlo y llevarlo a la sala médica. De ahí nos llaman porque había fallecido, mandamos personal policial y se certificó el fallecimiento con un médico”. Se precisó que el artista “estaba tirado en el piso del domicilio cuando lo encontró la esposa. No tengo el dato si el fallecimiento ocurre en el trayecto o en la sala médica, por eso ahora se iniciarán las actuaciones de rigor”. Hasta ahí la crónica fría, casi policial del hecho en sí.

Una vida a flor de piel

Hablar de Ricardo Iorio es adentrarse en un universo casi infinito, un abanico calidoscópico de matices interminables, 61 años vividos a fondo, donde convergen muchos “Iorios” que se alimentan y chocan entre sí con variables extremas , como el letrista brillante que combatió la Dictadura Militar con su primera agrupación “V8” conformando un foco de resistencia en una época (principios de los ochentas) donde por “conveniencia” muchos integrantes del llamado “rock nacional” eran condescendientes con el poder de turno; el que con su segundo proyecto “Hermética” se transformó en uno de los primeros en leer la situación socio política que las consecuencias del menemismo iba a desencadenar, denunciando en sus letras corrupción política, atentados ecológicos, los abusos del Servicio Militar Obligatorio o la reivindicación de los pueblos nativos; el del apoyo a Abuelas de Plaza de Mayo y la comunión con artistas como León Gieco, o su faceta/criolla telúrica afianzada en su agrupación más exitosa como fue “Almafuerte”, tomando el nombre del creador de Piu Avanti! Pedro B. Palacios, y mostrándose casi como un par de referentes populares folklóricos como José Larralde u Horacio Guaraní.

Y también el Iorio de los acercamientos con líderes de extrema derecha como Alejandro Biondini, declaraciones homofóbicas antifeministas y antisemitas, reivindicaciones al período más oscuro del peronismo con figuras como Isabel Perón y Lopez Rega, posturas que le valieron la cancelación o censura para entonar el Himno Nacional Argentino en la previa del cotejo Argentina – Bolivia en el estadio de River, o transformarse en una especie de caricatura mediática y “carne para memes” que inundaban las redes.

Todo eso era él, porque nunca pidió permiso, porque nunca conoció la palabra filtro, y porque eligió vivir guiándose por su instinto, sin medir las consecuencias ni ocultando su metamorfosis.

“No crean de mí un líder de algo o un caudillo, soy una persona que soñó cantar y cantó”

“Desde que estoy envejeciendo a pasos agigantados por brindarme a la noche y al espectáculo, la gente me quiere más ahora que soy viejo, tal vez porque me crean más sabio, pero sigo siendo el mismo pelotudo de antes, nada más que ahora somos un montón…” nos decía Ricardo hace 10 años en una entrevista para la radio Vorterix en la previa de un show de Almafuerte en nuestra ciudad.

- ¿Pero no te considerás más sabio?

“No, yo me creo una pobre persona, un pobre hombre, un pobre desviado, que sufre esto que es la vida del músico, la vida del artista”

- Tu voz tiene llegada…

“Si tuviese llegada, en las AM en vez de escuchar a Tambó Tambó o Ricardo Montaner, haciendo conciertos gratis que pagamos todos, estaría sonando yo, pero no me comí nunca ese viaje, no lo hice nunca por ganar, soy una especie de Guaraní, no puedo odiar, y doy todo porque me sigue llegando, gasté en la salud.”

- Será porque los que te escuchamos toda la vida no compartimos esas expresiones artísticas, siempre estuvimos en la otra vereda y por eso te tuvimos como referente.

“Me parece encantador, mas no crean de mí un líder de algo o un caudillo, sepan que lo que uno trata de expresar es de una persona que soñó cantar y cantó, acompañado por altos intérpretes, altos músicos, y que vienen a escuchar los decires de un pobre nacional”

El final

El sábado 14 de octubre, en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, en Rosario, Iorio realizó el último concierto en el marco de lo que fue su último proyecto de gira federal 2023 “Unas Estrofas Más”. En julio pasado, después de mucho tiempo había vuelto a empuñar el bajo eléctrico, el instrumento que lo acompañó durante casi toda su carrera. El hecho ocurrió durante una presentación en San Francisco, Córdoba, en un local llamado “Ibiza Disco”. El último show en nuestra ciudad, Córdoba Capital, había sido el 28 de Mayo del 2022, en Krakovia, ex Plataforma, donde en el año ’94 “Hermética” brindara el último show en nuestra ciudad.

Artísticamente este año lo encontraba bastante activo, participó del disco solista del ex bajista de Los Violadores, “el Polaco” Robert Zelazek, con una versión del clásico punk “Represión” re bautizada por él como “Corrupción”, y lo último que publicó en septiembre de este año es una canción de su autoría, “Calle vereda y cordón”, dedicada a un prócer del rock argentino como es Javier Martínez, baterista y cantante de Manal.

“Estaba por grabar el disco el mes que viene”

Juanchi Baleirón, guitarrista y cantante de Los Pericos, manifestó su dolor. “No lo puedo creer… veníamos charlando cada tanto. Estaba lleno de proyectos, giras… en noviembre iba a grabar el disco nuevo, no lo puedo creer”, escribió en sus redes. El músico brindó una entrevista con C5N donde contó que se enteró de la noticia y que se quedó “atónito”, porque había mantenido un diálogo con él la noche anterior. “No hablábamos hace mucho. Lo hacíamos cada tanto. Nos pusimos al día, de historias de la vida de recuerdos de hace 40 años que nos conocemos. Me contó un poco sus proyectos, estaba con gira con una banda nueva. Estaba por grabar el disco el mes que viene. Y me mandó un videíto. Y de repente hoy amanezco con esta noticia y no lo puedo creer. Estaba súper bien, contento, entusiasmado, con proyectos. Con entusiasmo y esas ganas”, dijo Juanchi.

La cuenta oficial del Ministerio de Cultura de la Nación también lo despidió con un mensaje: “Lamentamos el fallecimiento del músico Ricardo Iorio. Ícono del heavy metal argentino, fue fundador de las míticas bandas V8 y Hermética y en 1995 formó el grupo Almafuerte, del que fue parte hasta el 2017. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”.

