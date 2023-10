Talleres cayó derrotado por la mínima en su vista a Atlético Tucumán

Talleres, con 12 puntos, visitó este miércoles a Atlético Tucumán, que cosechó 11 unidades. En este partido por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional, ambos conjuntos iban por el triunfo para mantener sus aspiraciones de meterse en la siguiente fase.

El partido fue para el local. Por la mínima diferencia "El Decano" se quedó con la victoria, ante un Talleres que, a pesar de las varias oportunidades que tuvo de empatar, contin´pua sin remontar en la Copa de la Liga y ve peligrar la clasificación para la siguiente fase.

El cotejo se desarrolló bajo una ténue lluvia en la capital tucumana. Y en un estadio que muestró un buen marco de público, Marcelo Estigarribia convirtió el único tanto del encuentro: fue cuando se jugaban apenas 5 minutos del primer tiempo, y tras un grosero error en la salida de la "T".

El partido

Atlético Tucumán dio un paso muy importante en su objetivo por avanzar a los playoffs, tras derrotar esta noche como local por 1 a 0 a Talleres, por la décima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga 2023.

En el partido disputado en el Estadio Monumental José Fierro de Tucumán, Marcelo Estigarribia marcó el único gol a los 5 minutos del primer tiempo.

El equipo de la dupla integrada por Favio Orsi y Darío Gómez, que quedó a un punto de la zona de clasificación a Copa Sudamericana. Por el lado de los de Javier Gandolfi, el próxi9mo compromiso será frente a Banfield en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Con esta derrota, el elenco cordobés quedó con 12 unidades, a tres puntos de Instituto, que sería el último en ingresar a los playoffs del certamen.

El "Decano" llegó a la ventaja a los 5 minutos, de entrada, con el gol de Estigarribia tras una recuperación de Adrián Sánchez a metros del área de Talleres.

El ex Everton de Chile encaró y abrió para el medio para el goleador de la noche que, ya dentro del área, se la picó al arquero Guido Herrera y marcó el 1-0.

En la etapa inicial, ambos tuvieron dos posibilidades importantes. En primer lugar, Joaquín Pereyra estrelló un remate en el palo derecho de Guido Herrera y, minutos después, Nahuel Bustos ejecutó un tiro libre con potencia y reventó el travesaño de Tomás Marchiori.

Síntesis

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Francisco Flores, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel, Marcelo Estigarribia. DT: Favio Orsi - Sergio Gómez.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Rodríguez, Kevin Mantilla, Juan Portillo; Matías Gómez, Rodrigo Villagra; Bruno Barticciotto, Rodrigo Garro, Valentín Depietri; Nahuel Bustos. DT: Javier Gandolfi.

Gol en el primer tiempo: 6m Estigarribia (AT) .

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Tomás Molina por M.Gómez (T); 25m Tomás Castro Ponce por Tesuri (AT); 30m Bruno Juncos por N.Bustos (T), Bautista Kociubinski por Estigarribia (AT) e Ignacio Maestro Puch por Carrera (AT); 35m Lautaro Ovando por Depietri (T) y Francisco Pozzo por Barticciotto (T); 40m Matías Galarza por Mantilla (T) y Hernán de la Fuente por Coronel (AT).

Fuente: NA - LNM