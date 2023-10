River empató con Colón en su visita a Santa Fe con dobletes de Botta y Borja

Colón no puso con River: fue empate en dos tantos en su cancha. Foto: NA

River Plate, escolta de Independiente, igualó este jueves como visitante frente a Colón, de Santa Fe, que jugó todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión del volante Stéfano Moreyra, 2 a 2, en la continuidad de la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Con doblete del volante creativo Rubén Botta, uno de penal, el ‘Sabalero’, necesitado de puntos en la lucha por no descender, se puso dos veces en ventaja, pero jugó todo el complemento con uno menos por la expulsión del mencionado Moreyra.

Por su parte, el ‘Millonario’ igualó mediante sendas anotaciones del delantero colombiano Miguel Ángel Borja y estuvo cerca de ganarlo en un segundo tiempo donde aprovechó la ventaja numérica para tener el balón pero no así para traducirla en la red rival.

Como última arma desequilibrante, Demichelis ordenó el ingreso de Gonzalo ‘Pity’ Martínez por Fernández, con un equipo local extenuado y casi por completo en posición defensiva.

A pesar de que los últimos 15 minutos se jugaron a metros del área ‘Sabalera’, la falta de efectividad de la visita no pudo torcer el resultado, más allá de un intento final de Martínez, de tiro libre, bien desviado por Ignacio Chicco.

La igualdad, aunque no terminó de conformar a ningún equipo, reflejó un partido que favoreció un tiempo a cada uno.

River quedó como escolta de Independiente en la Zona A, con 17 unidades (el "rojo" tiene 18), mientras que Colón (14) alcanzó el tercer lugar, aunque puede perderlo al finalizar la fecha si ganan Vélez Sarsfield o Huracán.

Síntesis

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Emmanuel Mas; Stefano Moreyra, Favio Álvarez; Tomás Galván, Rubén Botta y Damián Batallini; Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

River: Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, Leandro González Pírez, Héctor Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Ignacio Fernández, Manuel Lanzini y Esequiel Barco; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Goles en el primer tiempo: 8m. y 26m. Rubén Botta (C), el segundo de penal (C) y 11m. Miguel Borja (R).

Gol en el segundo tiempo: 1m. Miguel Borja (R).

Cambio en el primer tiempo: 43m. Gian Nardelli por Damián Batallini (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Cristian Vega por Tomás Galván (C); 9m. Enzo Díaz por Milton Casco y Matías Suárez por Agustín Palavecino (R); 21m. Ángel Cardozo por Favio Álvarez y Javier Toledo por Ramón Ábila (C); 25m. Facundo Colidio por Esequiel Barco y Santiago Solari por Marcelo Herrera (R); 35m. Gonzalo Martínez por Ignacio Fernández (R) y 45m. Baldomero Perlaza por Eric Meza (C).

Amonestados: Meza, Goltz, Ignacio Chicco y Ábila (C); Palavecino y Casco, (R).

Incidencia en el primer tiempo: 45+5m. expulsado Moreyra (C).

Cancha: Brigadier General Estanislao López, de Colón (Santa Fe).

Fuente: Télam