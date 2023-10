Massa reiteró que su Gobierno será de unidad y llamó a "votar con esperanza"

"A la urna no hay que ir con odio o bronca, sino con esperanza", subrayó Massa.

De visita por la mesa televisiva de Mirtha Legrand, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró que "va a ganar" las elecciones, a las que "la mayoría de los argentinos va a ir a votar con la bandera" nacional.

Asimismo, reiteró que su Gobierno será "de unidad, con radicales, socialistas y sectores empresarios y del trabajo", y aclaró que "un montón de ministros" actuales no van a estar en su administración.

También, aunque rehusó anticipar nombres de posibles ministros de un eventual Gobierno suyo, reconoció que el ex titular de Economía Roberto Lavagna "va a tener mucho que ver" en caso de ganar las elecciones.

"Roberto es alguien a quien yo respeto mucho; el orden fiscal, el superávit fiscal y el tipo de cambio competitivo son las premisas que hicieron que la Argentina tuviera una recuperación importante, y en eso Roberto tuvo mucho que ver. Y desde el 10 de diciembre, en lo que viene va a tener mucho que ver", amplió Massa.

El ministro de Economía participó del programa de Legrand en el Eltrece junto a su esposa y titular de Aysa, Malena Galmarini; la actriz, vedette y conductora Moria Casán -pareja de su suegro, Fernando "Pato" Galmarini-, y la periodista María Julia Oliván.

En la cena, Massa aseguró que su proyecto de Gobierno se basa en "los valores de producción, trabajo y educación".

Sobre el resultado de las primarias PASO, consideró que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "es el emergente del enojo y la frustración de gente que incluso nos votó a nosotros, por eso le pido disculpas por los errores de (Matías) Kulfas y (Martín) Guzmán", ex ministros de Producción y de Economía, respectivamente.

"Yo creo que a la urna no hay que ir con odio hay que ir con esperanza. Yo apelo que la esperanza sea el motor", insistió, y confió en que "el 22 de octubre la mayoría de los argentinos va a ir a votar con la bandera" nacional, en alusión a los colores celeste y blanco, coincidentes con los de la boleta de UxP.

"Vamos a ganar el 22 de octubre", sentenció Massa, quien aseveró que "el 10 de diciembre el que empieza es mi Gobierno, con la libertad, la determinación y la autonomía en mi espalda y bajo mi responsabilidad".

También indicó que se quedó con "un sabor amargo" sobre sus rivales en el último debate presidencial -el pasado 8 de octubre- "porque no escuché ninguna propuesta del resto y me pareció que la gente esperaba más propuestas".

"En el debate no me dieron mucha bolilla de bajar la inseguridad planteando una agencia como el FBI y hasta me hicieron memes, por eso pero pienso que con ese criterio nos quedamos a mitad de camino", aseguró, y explicó que "plantee el armado de la agencia y que esté en Rosario por ser epicentro de las bandas criminales de narcotráfico".

Consultado sobre las denuncias contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde -quien debió dimitir después de descubrirse un viaje suyo a Marbella (España) junto a la modelo Sofía Clérici-, Massa reiteró que apenas conoció los hechos "pedí la renuncia a su candidatura", porque "si (como políticos) nosotros representamos a la sociedad en su conjunto tenemos que ser cuidadosos en acciones y palabras".

Insistió en que los candidatos "no somos todos lo mismo porque yo pedí la renuncia (de Insaurralde) en 48 horas mientras que (la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia) Bullrich no pidió nunca la de (Gerardo) Milman", quien está implicado en la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner y fue Secretario de Gestión Federal de Seguridad de la Nación cuando la dirigente fue ministra de Seguridad.

"Tampoco Milei le pidió la renuncia al que promovió las ideas del genocidio como ideas para la educación", apuntó en alusión a Martin Krause -eventual secretario de Educación de resultar electo el libertario-, quien dijo que si los miembros de "la Gestapo hubieran sido argentinos (...) en vez de matar 6 millones de judíos, hubieran sido menos. Porque hubiera habido coimas, ineficiencias, se hubieran quedado dormidos...".

