El ajuste prometido por Javier Milei dejaría un tendal de clínicas cerradas

Uno de los sectores fuertemente afectado por las tensiones cambiarias son las clínicas privadas. Ocurre que muchos de sus insumos están dolarizados, ya que sus proveedores se encuentran en otros países. Desde insumos médicos, hasta diferente instrumental y equipos son importados. Con lo cual, para que las clínicas puedan funcionar correctamente en un escenario de alta volatilidad como el actual la sintonía entre los diferentes actores debe ser muy fina. Algo que no está ocurriendo, denuncian en el sector. O solo ocurre en pocos casos.

El desencuentro entre prepagas (y también obras sociales) con las clínicas privadas ya se había evidenciado tras la suba del dólar oficial el lunes posterior al domingo electoral. Quienes prestan servicios de salud reclaman que muchas prepagas y obras sociales no actualizan los montos que giran a las clínicas. Si a esto le sumamos la demora en los pagos el resultado no es otro que el desfinanciamiento de los prestadores. Desde entonces, las clínicas y sanatorios de Córdoba implementaron un copago para pacientes con obra social. El pato lo termina pagando el eslabón más débil.

Un sector muy sensible a la inestabilidad del tipo de cambio

La escalada de los dólares paralelos de esta semana puso en alerta a las clínicas. En diálogo con La Nueva Mañana, Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Córdoba (Aclisa), denunció que por la suba del dólar blue los proveedores de insumos médicos prefieren “conservar el stock”. Se trata de “drogas, prótesis o insumos” que, al ser de primera necesidad, luego podrán venderlos porque “no dependen de estacionalidad o factores económicos”. Estas conductas especulativas producen “primero un desabastecimiento y luego una subida de precios desmedida”.

Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Córdoba (Aclisa).

En consecuencia, la inflación del sector está por arriba del promedio de subas generalizadas de la economía. En este marco, señaló Escuti, se implementó el copago “para la subsistencia”. Asimismo, aclaró que durará hasta que los financiadores del sistema actualicen el valor de sus giros. A un mes de su implementación, destacó que el principal beneficiado de esto son obras sociales y prepagas porque este aumento desalienta la demanda de prestaciones médicas. La gente reprograma sus turnos esperando se resuelva. Mientras tanto, el copago subsidia el atraso de los financiadores a su vez los afiliados continúan pagándole a la prepaga.

Un reclamo histórico de no pocos prestadores apunta a que lo que las prepagas recaudan de sus clientes no vuelve al sistema de salud. No llega ni a prestadores, ni a los médicos que son los pilares del sistema. ¿Este desfinanciamiento estará asociado a la bursatilización de la liquidez de la medicina prepaga? O más precisamente ¿estará vinculado con que Claudio Belocopitt, máxima autoridad de Swiss Medical, el presidente de Omint, Juan Carlos Villa Larroudet; el ex CEO del Grupo Sancor Seguros, Néstor Abatidaga; tienen entidades offshore a su nombre, según las filtraciones de los Panamá Papers?

Pami, el sostén de las clínicas privadas

Ignacio Escuti, quien también preside la Clínica Romagosa, destacó al ser consultado por La Nueva Mañana que Pami es el principal financiador de las clínicas privadas. No solamente por la cantidad de afiliados (más de 400 mil en Córdoba), sino porque ahora paga por cada prestación y no un monto fijo por cada afiliado como era antes. Además, a diferencia de las prepagas, “ha ido aumentando sistemáticamente los valores”. En efecto, está siendo clave para el funcionamiento del sistema. Por tanto, “una merma de fondos o un cambio de sistema” puede ocasionar cierres de establecimientos.

Justamente el sistema de salud se sostiene en un 70% por fondos provenientes del sector público. Ahora bien, poniendo la lupa en el gasto del Estado, erogaciones observadas detenidamente por los candidatos a la presidencia, vemos que el renglón “Seguridad Social” que explica los fondos destinados a las jubilaciones y también al Pami significa, por lejos, el mayor gasto. Según el presupuesto del año pasado, esta partida presupuestaria explicó el 45% del gasto primario. Mientras que le sigue en importancia, muy atrás, los subsidios energéticos que representaron el 8% del gasto total.

Un recorte de la magnitud que proponen impactará en obras sociales provinciales y nacionales

Por otro lado, la administración gubernamental (dejando de lado al poder judicial), es decir: el gasto de la política, demanda sólo el 3,7%. Un aspecto a destacar al proponer el ganador de las elecciones PASO “reducir gastos por 15% del PBI”, con cierre de todas las empresas públicas. El Pami, claramente, es una de ellas. Podría entenderse que muchas de las propuestas del mediático economista Javier Milei fueron concebidas sabiéndose fuera del próximo gobierno. Por tanto, conforme se arrimara el libertario al sillón de Rivadavia moderaría su discurso.

Lejos de moderar las propuestas, Milei agita el mercado

Asumiendo, como reza el Teorema de Baglini, que el grado de responsabilidad de las propuestas de un dirigente político es directamente proporcional a las posibilidades de acceder al poder de éste, esta semana vimos lo contrario. Milei cuenta con probabilidades hoy de ganar la elección, pero aun así está lejos de moderar sus propuestas. Cuanto más devaluado esté el peso, más fácil será dolarizar, dijo primero, para luego directamente agitar una corrida contra el peso públicamente.

Toda una invitación a que quienes tienen pesos sobrantes los dolaricen ahora, a menor precio. Con lo cual, los dichos de quien es uno de los candidatos que más posibilidades tiene hoy de presidir la Argentina por los próximos cuatro años dan pasos firmes hacia una dolarización, sin dólares. Es decir, dolarizar con un peso hiper desvalorizado que consecuentemente busca esmerilar la performance electoral de su principal oponente, el ministro de Economía Sergio Massa. Lo que es igual a que sea el actual gobierno quien pague el costo político y económico de la medida.

En efecto, todo indica que dolarización y “ajustazo”, las bases de la propuesta de Milei, son algo más que las estridencias de un outsider para posicionarse. La gigantografía del dólar y la motosierra, infaltables en los actos del libertario, parecieran ser más que sólo utilería extravagante.

