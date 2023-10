Tristán Bauer recibió a la ajedrecista Candela Francisco

Todavía visiblemente emocionada, Candela Francisco fue recibida en el Aeroparque Jorge Newbery por el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, luego de haber obtenido este domingo el título Campeona Mundial Juvenil de Ajedrez, en la Ciudad de México.

Con tan solo 17 años se convirtió en la primera mujer argentina en lograr ese título y su suma a la lista de campeones que se alzaron en la misma categoría: Oscar Panno (1953), Carlos Bielicki (1959) y Pablo Zarnicki (1992).

“Siento una alegría inmensa. Van a pasar varios días para que me caiga la ficha. Es mi sueño desde hace un montón de años. Vengo estudiando y trabajando muy duro para lograrlo. Este título es producto del esfuerzo, de Dios -creo que sin él no hubiese sido posible- y también a mi familia que me acompañó en cada locura y deseo de jugar. Agradezco a la Federación Argentina y a toda la gente que me hizo llegar su apoyo cuando estaba en México”, dijo Candela en la conferencia de prensa que brindó junto con Bauer al bajar del avión.

“Agradezco también al Ministerio de Cultura por haberme apoyado en los últimos viajes. Creo que sin esa ayuda hubiera sido imposible traer estos logros para el país”, finalizó Candela.

Bauer, por su parte, felicitó a la ajedrecista en nombre del Presidente Alberto Fernández y de todos los ministros del Gabinete y recordó su participación en las acciones del programa Ajedrecear del Ministerio de Cultura de la Nación. “La conocimos a Candela muy chiquita cuando nos acompañaba en Tecnópolis con el programa Ajedrecear. Me acuerdo cuando lo vi jugando las partidas simultáneas, con ese aura que tiene. Desde ahí la fuimos siguiendo y apoyando. Se transformó en un orgullo nacional”, relató y agregó: “Contá con el Ministerio para seguir apoyandote en tu carrera”.

Candela participó en Tecnópolis en la despedida que organizó el programa Ajedrecear, que depende del Ministerio de Cultura, antes de viajar al certamen.

La ajedrecista argentina se consagró campeona de forma invicta. Superó en el certamen a la costarricense Sofia Mayorga, al colombiano Manuel Hernández, a la canadiense Svitlana Demchenko, a la noruega Ingrid Skaslien, a la armenia Mariam Mkrtchyan y a Krasteva. Y entabló con la kazaja Zeinep Sultanbek, la china Miaoyi Lu, la polaca Barbara Goraj, la india Mounika Bommini y Yip.

Para Héctor Fiori, de la Federación Argentina de Ajedrez, también presente en la conferencia, no fue casualidad el triunfo. “Cande sale campeona mundial con 17 años en la categoría sub 20. Parece un datito, pero en esta edad es una diferencia muy grande. Creo que no estamos en condiciones todavía de poner en valor lo que hizo porque es demasiado grande”, aseguró.

Candela estaba obligada a ganar en la última partida ya que llegó a la última ronda encontraba un punto por debajo de quien lideraba, la búlgara Beloslava Krasteva. “Creo que fue una valiosísima y difícil partida. La búlgara es una gran maestra y Cande jugó con las negras que ya es una diferencia a favor de su contrincante. Cuando jugás vos estás jugando contra el otro y también contra tus pensamientos”, aseguró su gran amiga y también campeona argentina de Ajedrez, Giuliana Bosco, que participó de la comitiva de ajedrecistas que la recibieron.

“Era una partida decisiva”, explicó Candela, por su parte. “Fui a ganar o ganar. Era la jugada 39, lo que significa que estábamos a una jugada de que nos agreguen 30 minutos extras. Calculé toda la línea. Me tenté y sacrifiqué la dama. Ella comé de caballo y ahí fue como la gloria porque ya había visto la continuación de la jugada”.

“Es un día histórico”, dijo por su parte, Pablo Mocca, coordinador del programa Ajedrecear. “Candela para nuestro programa es una referencia, no solo deportiva sino también humana. En un deporte individual como este es muy fácil perderse, pero Candela es una ejemplo de humildad y de valores. Nosotros creemos que además de ser importante para el desarrollo intelectual, el ajedrez es una herramienta de integración. Sabemos que este triunfo será un incentivo muy grande para los jóvenes”.

Sobre los pasos a seguir en su carrera, Candela explicó: “Mis próximas aspiraciones es ganar los títulos absolutos el gran maestro internacional y el gran maestro -que son para hombres y mujeres- y ser la primera mujer argentina en conseguirlo. Sé que es mucho esfuerzo y mucho estudio, pero si es proximamente, mejor”.

Como consejo para las y los jóvenes que se inician, Candela recomendó: “Que se animen a jugar, que se diviertan y que aprendan los movimientos. Vengan con amigos. Así como salen a jugar al fútbol también lo pueden hacer con ajedrez. Después participar en competencia queda en cada uno”.