Córdoba participa con 5 producciones de la programación de Pakapaka

13 años cumplió en este 2023 el canal Pakapaka. Se trata del primer canal infantil público federal que tiene Argentina. Emite contenidos de historia, geografía, educación sexual integral, derechos humanos, sobre vínculos entre pares, violencia escolar, entre otros. Durante la pandemia tuvo un rol sumamente importante acompañando a las infancias en el proceso de aislamiento, principalmente desde Seguimos Educando que garantizaba la continuidad pedagógica, sosteniendo la participación ante la falta de presencialidad en las escuelas.

“Es la primera pantalla del mundo que le da participación sistemática y sostenida a las infancias”, manifestó Cielo Salviolo, la directora del canal.

"Somos una herramienta que acompaña a la escuela y esto nos da un valor enorme".

“Soñadores” y “Yo te adopto”: las series cordobesas que se pueden ver en Pakapaka

Todo el equipo de producción de ambas series reside en nuestra provincia. Rosario Carlino y Romina Savary participaron de la dirección y producción de “Yo te adopto”. Se trata de una serie documental animada de ficción que pone foco en la adopción responsable de los animales. Esta relata la historia de varios personajes: una gata vampira, un niño que tiene una granja, un perro rockero, una niña hechicera, una gallina que se cree persona, una niña de las montañas. Relatos acerca de cómo conocerse cambió sus vidas. La narración se construye desde ambas perspectivas, niño - animal.

En OSA Estudio de Animación se creó esta producción, un espacio independiente que tiene su lugar en la capital cordobesa y donde todas sus trabajadoras son mujeres.

Romina Savary, la productora de la serie, en diálogo con La Nueva Mañana contó: “Hacía varios años que la productora venía trabajando con Pakapaka. “Renata Nazareno y el mundo de los sentimientos” se hizo en otra ocasión. Con “yo te adopto" nosotras presentamos el proyecto y cuando hubo oportunidad para producirlo firmamos el contrato. Hicimos coproducción con Chile y Colombia. Es un éxito, en Youtube también es una de las más vistas”.

“En la serie representamos niñas y niños reales. Para crear los personajes, entrevistamos, por ejemplo, a una niña de Jujuy, de Mendoza; sacamos fotos de su casa, de su entorno, de su pueblo y eso representamos en la animación. Dibujos que representen esas infancias. Estamos acostumbrados a consumir producciones que muestran otras realidades. Eso choca un poco y es una mirada sesgada”, argumentó.

Romina Savary: “Para nosotros es fundamental contar con la pantalla de Pakapaka por su mirada federal y la variedad de contenidos”.

“Es súper importante que exista un canal público nacional”

Una de las grandes diferencias entre lo privado y lo público es que el primero apunta principalmente a la comercialización, mientras en el ámbito público, la prioridad está en producir un contenido que represente a todos y a todas en el país. “Pakapaka tiene variedad de contenidos, incluye muchos temas que en la televisión comercial no tienen lugar. Es súper importante que exista un canal público nacional. Además, el espacio es un ejemplo para otros países de Latinoamérica y tienen muchos éxitos que son ponderados en festivales del mundo”, dijo Romina y agregó: “Para nosotros no es un canal que haga algún tipo de bajada de línea ni nada por el estilo. Es poner el foco en otro tipo de contenido”.

Cuando vemos en la televisión a personajes que formaron parte de la historia argentina generamos familiaridad y sentido de pertenencia. Conocer nuestros próceres, saber qué hicieron, cómo llegamos hasta acá y qué se pueda contar en una producción animada destinada para las infancias también es un recurso para fortalecer la información que se da dentro de las aulas. En otras partes del mundo, las animaciones también apuntan a la reivindicación de la cultura del lugar, mostrando a sus pueblos originarios, sus tradiciones. La televisión es una herramienta para contar historias y qué mejor que mostrar nuestras caras, vestimentas, vínculos, formas, representar personas reales, etc.

“Yo te adopto” se creó en OSA Estudio de Animación, un espacio independiente que tiene su lugar en Córdoba capital y donde todas sus trabajadoras son mujeres.

“El valor y la necesidad de las pantallas públicas”

“No nos meten más al Pato Donald. Ahora tenemos a Zamba, San Martín, Belgrano, Juana Azurduy, a nuestros propios héroes hechos realidad y cultura para todos los argentinos”, decía Cristina Fernández de Kirchner en un discurso frente al espacio de memoria ESMA reivindicando el trabajo de canal Encuentro y Pakapaka. Este discurso volvió a reflotar ante el agravio dirigido al canal infanto juvenil nacional por parte del candidato a jefe de Gobierno porteño por el espacio La Libertad Avanza, Ramiro Marra.

“Si no existiese Pakapaka no existiría una pantalla donde las chicas y los chicos de todo el país se pudiesen descubrir en algún momento porque a los canales privados no se les puede pedir que representen todo, porque tienen otras estrategias comerciales. Por eso cuando dicen de privatizar, ahí la discusión es sobre el valor y la necesidad de las pantallas públicas”, dijo Cielo Salviolo, directora del canal en una entrevista con Radio Nacional Córdoba sobre este agravio.

