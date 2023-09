Cristina Fernández aseguró que en el país hay una "casta de economistas"

Cristina Fernández de Kirchner brinda la charla "De castas, herencias, derrumbes y futuro", en la Umet la reedición de un libro “Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner”, a 20 años de su publicación.

En ese marco, la Vicepresidenta recordó que vaticinó el resultado de las PASO, al anticipar que sería “una elección atípica y de tercios” y afirmó que “tener un auto o una casa, no es de derecha o de izquierda”, sino “más bien es peronista”. Y aseguró que fue una de las impulsoras de "la unidad" en la coalición oficialista Unión por la Patria.

Cristina además afirmó que el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri “fue horrible para la gente” y aseguró que existe “una casta de economistas que tuvieron un rol fundamental para instrumentar el modelo neoliberal”.

Indicó también que Melconian tuvo un rol en la estatización de la deuda externa en 1982 durante la última dictadura militar. “Fue Carlos Melconian” dijo apuntando al asesor económico de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

Además, contó que la contactaron desde la Fundación Mediterránea para tener una reunión con el economista en junio del año pasado. "Nos reunimos, es una persona agradable, campechana, me explicó que hacía en la Fundación Mediterránea, que agrupa a las principales empresas del país se fundó en 1977. Me habló de la bimonetaridad, dos monedas de curso legal forzoso, el peso y el dólar. Pero si tengo los dólares en el colchón, el error es pensar que lo tiene ahí por el gobierno, cuando puede ser que no lo puede declarar o no quiere meterla en los bancos porque hay una memoria (del corralito). ¿El tema es para qué van a sacar los dólares, para ir al supermercado?",

La vicepresidenta reapareció en público este sábado para encabezar el acto a un mes de las elecciones generales. El evento tiene a la ex mandataria como principal oradora, que se lleva a cabo en el Auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), acompañada por el conductor Pedro Rosemblat.

La ex presidenta no se expresa públicamente desde el 17 de agosto pasado, cuando compartió un acto junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, con motivo de la conmemoración de los 15 años de la estatización de la empresa.

Por otro lado, la vicepresidenta Cristina Kirchner se mostró en contra de las interpretaciones acerca de que la sociedad argentina se haya "derechizado", y consideró que "querer un buen trabajo o un buen sueldo no es de derecha o de izquierda, es casi de peronista".

NOTICIA EN DESARROLLO