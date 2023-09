Alarcón: “Queremos apostar a pelear por la Copa de la Liga”

Especial para La Nueva Mañana

Allá por enero del 2022, Fernando Alarcón expresaba: “Quiero lograr algo importante en Instituto”. Ese fue el título de una extensa entrevista que le realizamos al marcador central en La Nueva Mañana, que recién llegaba al club de Alta Córdoba. Y vaya que cumplió con ese deseo.

Alarcón se hizo un jugador fundamental en la “Gloria”, pero pasó a la historia el domingo 20 de noviembre del año pasado, a las 21.34, cuando se elevó en el aire y con un cabezazo hizo el gol para que los albirrojos retornaran a Primera división. Ese día, el defensor de 183 centímetros se metió en el corazón de los fanáticos “gloriosos” para siempre e ingresó en los libros de historia del club.

Sin embargo, no se conforma con estar presente en ese capítulo y que los hinchas le propicien afecto día a día. Quiere más. Y sueña con más conquistas.

Instituto está transitando muy bien la Copa de la Liga Profesional. De los cinco primeros partidos, ganó dos (Arsenal y Colón), empató dos (Atlético Tucumán y Talleres) y perdió uno (Banfield). Y el domingo visita a Independiente en Avellaneda. Alarcón considera que hay argumentos para olvidarse de la lucha por no descender y aspirar por otros objetivos mayores.

Entre Liga Profesional, Copa Argentina y Copa de la Liga, Instituto en este 2023 jugó 34 partidos. se perdió sólo un partido -, 29 de mayo, ante Estudiantes LP-, por llegar al límite de las tarjetas amarillas.

“Estamos felices porque metimos una victoria importantísima ante Colón”

El “Palomo” cuando habla te mira a los ojos. Y dice con seguridad. En la previa al juego ante el “Rojo”, el capitán del elenco que conduce Diego Davobe dialoga con LA NUEVA MAÑANA y se muestra contento con este presente. “Estamos felices porque metimos una victoria importantísima ante Colón. Necesitábamos la victoria y fuimos justos vencedores, porque hicimos muy bien las cosas”, resaltó; al tiempo que agregó: “Nosotros necesitábamos sumar de a tres para escapar de esa zona de la lucha por el descenso y mirar otras cosas. Queremos apostar a pelear por la Copa de la Liga, por lo menos entrar entre los cuatro primeros”. Se lo nota firme cuando habla. Tiene aspiraciones y no titubea.

“Seguir así”

El cordobés, que nació el 16 de junio de 1994 en la localidad de Guatimozín, comenzó a jugar a la pelota en AMCAG, el club de su pueblo, donde debutó con 14 años en la Primera. A los 15 años superó una prueba en Atlético de Rafaela y otra en Rosario Central y terminó eligiendo el club rosarino, donde hizo todas las divisiones inferiores. El defensa central, además del “Canalla” jugó en Talleres, Villa Dálmine, Temperley y Tigre; hasta llegar a Instituto, donde logró el ascenso el año pasado y este año es pilar fundamental en la búsqueda de la permanencia del elenco de Alta Córdoba en la élite del fútbol argentino.

“Estamos haciendo muy bien las cosas, lo sabemos y la gente se da cuenta. Debemos seguir de la misma manera, porque si seguimos así nos vamos a escapar muy rápido de la zona de abajo y ojalá se pueda dar lo otro”, insiste el defensor.

- Y en lo personal, ¿cómo te estas sintiendo?

- Estoy muy bien, gracias a Dios. El futbolista siempre hace un análisis y se da cuenta sobre su rendimiento. Y yo me estoy sintiendo bien, con buen rendimiento, tratando de aportar lo mejor para el equipo. Mientras el equipo gane y ande bien, eso es lo mejor para todos.

- En los partidos de local te vas aplaudido, además ahora sos el capitán. ¿Sentís que cumplís un rol para la gente mayor más allá del futbolista?

- La verdad que lo de la gente para conmigo es algo...-piensa, respira profundo-, no sé, sinceramente me saco el sombrero con la gente de Instituto. Es extraordinario. Me tocó hacer el gol del ascenso y se que eso quedó marcado. Pero creo que todo lo que hizo ese equipo del año pasado se lo merece. Me tocó a mi hacer el gol y quedé en la historia del club, pero yo quiero rescatar a todos mis compañeros de ese plantel del año pasado, y a los que continuamos este año, por este sueño: seguir haciendo historia en Instituto. Vamos a seguir de la misma manera, estamos muy agradecidos. Me toca representar al club, ser el capitán del equipo, y destaco a Parni (Ezequiel Parnisari), a (Roberto) Bochi, al Tano (Gabriel Graciani), que para mí también son capitanes. Lo más importante, más allá de todo, es que al equipo le vaya bien.

Alarcón es garantía de seguridad. El defensor es el jugador más regular del año en el elenco de Alta Córdoba.

