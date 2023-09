Lionel Messi reveló detalles de su vida familiar en una entrevista exclusiva

En una entrevista con Migue Granados en su programa de streaming, "Soñé que volaba", desde Estados Unidos, Lionel Messi, campeón del mundo con la Selección argentina, brindó detalles inéditos de su vida privada, en la que reveló que le gustaría volver a ser padre junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, su rol en la casa y como se maneja en la intimidad con sus amigos.

"Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena", reveló Messi sobre su deseo de agrandar la familia, la cual esta conformada por su esposa y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro .

El astro argentino que logró convertirse en un líder dentro del campo de juego con el correr de los años, también tuvo que dar pruebas de carácter para ser el referente en su familia, y dio detalles de cómo es su rol como padre.

“Creo que soy buen padre. Creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”.

“A Thiago fue al que más le inculcamos de chico, como es el mas grande. Los hermanos fueron siguiendo la línea suya. No tengo ese problema (de que quieran tener todo). La tienen claro en ese sentido. Mucho tiene que ver Thiago, por como es él. Thiago no quiere saber nada con ser “hijo de Messi”, no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades. El otro chiquito es terrible pero se esta definiendo, tiene 5 años”, explicó sobre la personalidad de sus hijos.

Además, reveló que a Thiago le cuesta mucho mas hablar y que "con Antonela tiene mas confianza" para contarle las cosas. "Es buena madre, la admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella esta todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo...”.

Posteriormente, Messi dio detalles de cómo es su vida cotidiana: "A las 9 que ya están durmiendo los nenes es momento nuestro con Antonela ya estamos tranquilos. Comemos temprano y vamos temprano a ver tele. Mucho celu, bastante".

En cuanto a su actividad con el celular y las redes sociales, explicó: "Boludeo bastante. No regalo likes ni comentarios. Después ponen alguna boludez y sale en todos lados... Prefiero que no. No dejo de hacer cosas pero algunas cosas prefiero evitar hacer porque sé lo que viene después. Pero generalmente en mi día a día y con mi familia y amigos no me privo de nada por pensar en el después".

"Hay momentos que por ahí no tenés un buen día o te paso algo y por ahí si te agarran en un momento de mierda y te tenés que sacar una foto igual, el que viene a pedir la foto no entiende, cómo le decís que no estás de humor ni tenés ganas. Debe haber lugares del mundo donde paso desapercibido. Ahora en Estados Unidos menos porque estoy acá, pero hace unos años en muchos lados de estados unidos pasaba desapercibido", agregó sobre su exposición.

Sobre su vestuario cotidiano y estar a la moda, el delantero de 36 años no anduvo con rodeos: "Como me visto son decisiones mías. Somos todos diferentes, cada uno tiene su estilo y cada uno arriesga mas o menos. A algunos les da para arriesgar y otros van a lo seguro. Yo generalmente fui más a lo seguro".

"Por Internet compro mucho, sí, me gusta comprar así. No soy de usar mis stickers en Whatsapp. En realidad soy bastante cortante para los wasap y todo. Los chicos no tienen celu todavía, tengo para que se vea que este en línea para todos. Audios no mando, prefiero mensajes, audio y llamadas", añadió.

Y dejó una perlita sobre su funciones de mantenimiento en el hogar: “Si se corta la luz, a las 4 de la mañana sé donde está el disyuntor. Taladro no manejo. La mochila del inodoro... Sí, lo resuelvo. Si hay que ir a comprar paracetamol de madrugada ahí Antonela es muy previsora, va con pastillas y remedios para los nenes, con el botiquín a todos lados”.

Por último, Messi hizo hincapié en la amistad y comentó cómo es su manejo con sus amigos más cercanos: "Tengo pocos de Argentina porque me fui de muy chico. La comunicación antes era mucho mas complicada, hablaba una vez por semana un ratito porque había que poner la moneda y pasaba rápido o por carta. No era nada como ahora".

"Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela, de ahí mantenemos relación. Empiezo a jugar en Newell’s a los seis años con él, me hice amigo, iba a la casa y ahí conocí a Antonela de chico. De chico no, pero después me fui y tuve un par de años que no nos comunicábamos ni hablábamos, era jodido. Ya con 16 o 17 años nos reencontramos pero arrancamos mas tarde", expresó.

"De la Selección tengo amigos, la generación anterior compartí mucho con ellos también, Mascherano, el Pocho (Lavezzi), el Kun (Agüero). Desde que llegué lo vi una vez nomás, apenas llegué, fuimos a comer a la casa y vino al partido y a los dos o tres días se fue para España, estuvo en Barcelona, siguió de gira y anda en Argentina", detalló sobre los amigos que le dejó las convocatorias con Argentina.

"Después nos hicimos amigos con muchos, si bien es un grupo muy unido, en 25 o 30 jugadores tenés mas afinidad con unos u otros. Con Fideo (Di María) estuvimos toda la vida juntos. Estuvimos también juntos en París", sentenció.

Mirá la entrevista completa: