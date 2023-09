Feria Internacional de Turismo: todo lo que hay que saber de la FIT

Del 30 de septiembre al 3 de octubre se desarrollará en el predio La Rural, en el barrio porteño de Palermo, la Feria Internacional de Turismo (FIT), uno de los principales eventos del rubro de la Región.

Habrá cientos de mayoristas, touroperadores, compañías de transporte, hotelería, empresas de tecnología, instituciones educativas, firmas especializadas en Turismo de Segmentos y Eventos. También dirán presente organismos oficiales de Turismo, agencias de viajes, Convention & Visitors Bureax y medios de comunicación de diversos países.

Italia será el país invitado, con toda una potencia turística y una nación que alienta a que los descendientes de italianos conozcan los pueblos donde nacieron sus antepasados.

Además, de mucha información, habrá espectáculos, degustaciones, shows en vivo, juegos y actividades para aprovechar el fin de semana.

Para el público en general

El sábado 30 y el domingo 1 de octubre, la FIT estará abierta al público en general, para que quienes concurran puedan encontrar la información necesaria que te permita elegir tus próximos destinos para descansar y planificar con tiempo tus vacaciones, aprovechando los precios únicos y promocionales. Habrá degustaciones, espectáculos y actividades de nuestro país y el mundo.

También se suman a la agenda el Fashion and Travel y el Campionato Scuola Pizzaioli, que contará con la presencia de chefs nacionales e internacionales.

Los horarios de visita serán de 14 a 21, tanto el sábado como el domingo.

FIT profesional

Por su parte, el lunes 2 y martes 3 de octubre serán días exclusivos para profesionales del Turismo. Como todos los años, será la oportunidad para generar citas y participar de Rondas de Negocios con los principales profesionales de Argentina y el mundo, y sumarse a la grilla de charlas.

El horario en que se desarrollarán estas actividades será de 10 a 19.

¿Cuánto cuesta la entrada a FIT?

Los profesionales no necesitan comprar entradas. Pueden solicitar la acreditación a FIT través de la web. Los visitantes, en tanto, podrán comprar las entradas de FIT online o bien en La Rural, antes de ingresar a la feria.

Celebrada año a año en el predio ferial de La Rural Buenos Aires, la FIT constituye uno de los principales eventos turísticos de América latina. Con cientos de stands y miles de visitantes, se trata de una cita ineludible para los profesionales del negocio turístico de toda Argentina y el resto de los países de la Región.

El espacio de exposición se divide en los siguientes pabellones:

• Sector Nacional, con la participación de las provincias y atractivos de Argentina.

• Sector Internacional, que agrupa a expositores provenientes del resto

del mundo.

A ello se suman otros sectores como FIT Tech, los auditorios destinados a presentaciones y el área de servicios.

¿Quiénes organizan FIT?

La organización de FIT corre por cuenta de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue), con el patrocinio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Asimismo, colaboran Inprotur, CAME, la Ciudad de Buenos Aires, CFT y CAT.

De esta manera, el Comité de Honor de la cita está conformado por Alberto Fernández, como presidente de la Nación; Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes; y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, el Comité Organizador cuenta con Andrés Deyá, presidente; Mario Ijelman, vicepresidente; y los directores Ezequiel Barberis, Hernán Gómez, Walter Rodríguez y Hugo Marinoni.

Finalmente, el Comité Ejecutivo está encabezado por Enrique Pepino, director ejecutivo; Gonzalo Páez, gerente de Marketing; Gerardo Belio, gerente de Administración y Finanzas; y Eduardo Verano, de Ceremonial y Protocolo.

Campionato Pizzaioli

En el marco de la FIT, la Scuola Pizzaioli, junto al Consulado General de Italia en Buenos Aires, presentarán la tercera edición del “Campionato Scuola Pizzaioli”, el renombrado certamen sudamericano de pizza italiana, único en su especificidad destinado a profesionales pizzeros de Sudamérica. Este evento tiene como objetivo promover la auténtica tradición de la pizza italiana en nuestra Región.

La competición se llevará a cabo el 30 de septiembre y los participantes tendrán la oportunidad de competir en hasta seis categorías diferentes, demostrando sus habilidades en la creación de pizzas que cumplan con los más altos estándares de calidad.

La convocatoria está abierta a pizzeros mayores de 18 años, ya sea en carácter personal o en representación de sus pizzerías. Las inscripciones están disponibles exclusivamente a través del sitio "Campionato Scuola Pizzaioli".

El campeonato contará con la presencia de distinguidos jurados, entre ellos Giacomo Morelli, responsable de Ventas Centro y Sudamérica de Gi.Metal; Alessandro Esposito, titular de Sudforni, y como invitado especial el renombrado pizzero Diego Vittagliano, consagrado como el propietario de la pizzería Nº 1 en el mundo, según la última edición de 50 Best Pizzas in The World. Diego Vittagliano, además de ser uno de los referentes del mundo pizza en la actualidad, siente una cercanía con Argentina, y se ilusiona de venir por primera vez a nuestro país.

El primer premio de este certamen es un viaje a Italia para competir en el Campionato Nazionale Pizza DOC. Los competidores tendrán asesoramiento de Scuola Pizzaioli, acercamiento con el jurado y las figuras más representativas del mundo pizza. Además, en la jornada tendrán a su disposición hornos, palas y accesorios de pizzería 100% italianos.

Para el público general se ofrecerá degustaciones y se llevarán a cabo workshops temáticos y masterclass.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]