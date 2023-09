El Grupo Las Damas repone su clásica obra “Cuerpo docente"

El Grupo Las Damas repone su clásico “Cuerpo Docente, ironía cruel en cinco cuadros, epílogo y evaluación” para homenajear a las maestras y también a los alumnos en su mes.

La función de teatro se pondrá en escena el viernes 15 de septiembre a las 20 hs. en el Centro Cultural Córdoba- El Faro- . Las entradas están a la venta en Autoentrada, o en boletería 1 hora antes a $2.000.

"Cuerpo Docente" cuenta con las actuaciones de Amalia Freytes, Fabiana García, Gabriela Grosso y Patricia Rojo. Y la participación especial de Walter Campos.

Cuerpo Docente es una creación colectiva del Grupo LAS DAMAS en el año 2004 y fue dirigida por Giovanni Quiroga

Síntesis Argumental

“Cuerpo Docente”, (Ironía cruel en cinco cuadros, epílogo y evaluación) cuenta de cuatro maestras, mujeres, madres, absurdamente, en el curso de la hora veinte que dura el espectáculo, pasan a ser Equipo Directivo y de Gestión, Auxiliares y Personal Especializado, Jardineras, Maestras de grado, Directoras, Supervisoras y se termina la obra antes de que sigan trepando, o las escuchen en el Ministerio.

En su doble rol de actriz-docente toman al público como el tan vapuleado “sujeto de aprendizaje”, a veces alumnos, otras padres y porque no colegas. No inventan nada, y aquí esta lo terrible, ya que sólo se ajustan a reproducir textos existentes.

Constituyen un acto académico donde despliegan toda su destreza creativa, lúdica y conceptual, realizan debate público con características de Asamblea General, en la que hablan ellas solas, exponen toda la problemática de violencia, marginación, discriminación y pobreza educativa.

Ellas, disfrazadas de lo que son, juntas, y siempre en acuerdos y diferencias, con logros y fracasos, con metas, con aciertos y cosas a mejorar, con aspectos positivos y aspectos a revisar, constituyen este escultural “Cuerpo Docente”. Irónicas ilustradoras de una realidad intransferible, llenas de amaneramientos estilísticos, sacan punta a una realidad rayana al patetismo. Pero no todo es ironía, casi como en la realidad, no todo es reírse, no es solo pura chacota, hay también momentos para pensar en lo que somos. Pero ¿Con qué pensamos? ¿Desde dónde lo pensamos? ¿Qué vemos para pensar? ¿Hace falta pensar?... No hay dudas. Pero parece ser, que hay veces en que el dicho popular "esto no tiene ni píes ni cabeza", se refiere al guardapolvo cuadriculado con cuello-blonda de color al tono, que tapa las curvas y rectitudes del "Cuerpo Docente".

A lo largo de todo este recorrido histórico humorístico, ellas subsisten enseñando, amando y sufriendo. Y aunque no lo parezca, esta obra es un reconocimiento a todos los docentes y a todos los empeños por modificar esta tan vapuleada condición educativa.

Ellas no pueden reírse de sí mismas, no están preparadas para que los otros se rían de ellas, reciben un magro sueldo, sostienen a su familia y hacen todo lo que pueden. La crueldad reside en que nunca pueden hacer todo lo que saben.