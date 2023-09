Crimen de Gabriela: fue al acto "para no quedarse sin trabajo”, contó la familia

“Tenía que ir sí o sí para no quedarse sin trabajo”, dijo la pareja de la joven de 24 años asesinada durante un acto del gremio Soelsac.

Gabriela Pérez tenía 24 años y murió este sábado durante una balacera en el club Yapeyú cuando se realizaba un acto del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac). Había llegado al lugar junto con su hermana Dalma, quien también había acudido al almuerzo.

Tras el disparo que hirió de muerte a Gabriela, su hermana trató de ayudarla para salvarle la vida: “Se me muere, ayúdenme”, gritó Dalma mientras veía cómo su hermana se moría desangrada tras recibir un impacto de bala en la zona de la clavícula.

En ese marco, este lunes familiares y amigos salieron a las calles para reclamar justicia. Su mamá, entre lágrimas, declaró a la prensa: "Yo quiero que los responsables paguen".

Hacía tres años que Gabriela trabajaba en el sector de limpieza. Y de acuerdo a lo que reveló Gisela, otra hermana de la joven, le hicieron firmar un contrato que finalizaba en diciembre. “Cuando te llama el sindicato, vos tenés que estar porque es el que te va a salvar el trabajo y tenés que ir obligada”, afirmó este lunes la mujer en declaraciones televisivas.

Gabriela tenía una pequeña hija de cinco años y trabajaba como empleada de una empresa de limpieza, que cuenta con la concesión para esas tareas en el Palacio 6 de Julio.

Rodrigo, la pareja de Gabriela con quien compartía su vida habló sobre la difícil situación que atraviesa la familia, sobre todo, la pequeña que sigue preguntando por su mamá: "'¿Y la mamá? ¿Y la mamá?', me pregunta y su mamá no está", reveló el joven en declaraciones a ElDoce.tv sobre lo complicado que es explicarle a la nena lo que sucedió. “Es muy feo levantarse y que su mamá no esté, ella es muy chiquita”, agregó.

Según contó, todos los días tenían la misma rutina: levantarse juntos y llevar a la joven al trabajo. El sábado, horas antes del crimen sindical, Gabriela y Rodrigo acordaron que la pequeña hija que tienen juntos no iría al almuerzo.

“Ella iba a ir con mi hija pero quedamos en que se quedaba conmigo así ella iba tranquila”, recordó el hombre en Arriba Córdoba y agregó: “Ahí la gente llevaba a sus hijos porque no podía dejarlos en su casa”.

Rodrigo, también confirmó que a Gabriela la obligaron a ir a la reunión del Soelsac “para que no pierda su trabajo”. “Tenía que ir sí o sí para no quedarse sin trabajo”, lamentó y denunció que “no apareció nadie en el hospital” cuando la joven estaba grave tras el balazo.

