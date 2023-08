Intentos de saqueo: para la Justicia, detrás de todo "hay organizaciones"

Tras una jornada convulsionada por distintos intentos de saqueos y robo en Córdoba, desde la Justicia aseguran que existe una organización detrás de los hechos vandálicos y buscan identificar a todos los responsables.

"Podría existir una asociación ilícita", advirtió el fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado en declaraciones a Telenoche y añadió que "es una hipótesis fuerte porque esto se ha dado en cuatro provincias, el mismo día, con muy poca diferencia horaria y con la misma modalidad".

El funcionario destacó la detención en la acusada de instigar los ataques en Río Cuarto y manifestó que buscan determinar la responsabilidad del resto de los detenidos.

"Tenemos identificados algunos hechos que no incluyen a gran cantidad de personas pero que sí hay una organización", apuntó el fiscal general. "Ojalá pronto sepamos quiénes están detrás de todo esto y ahí cada uno hará su análisis", puntualizó el funcionario judicial.

"Creo que detrás de todo esto hay organizaciones, puede ser una o varias, algunas más rudimentarias y otras más armadas, porque para que pase en cuatro provincias casi al mismo tiempo hablan de algo que tiene más envergadura", recalcó el fiscal.

Delgado, además, instó a los comerciantes a estar en contacto con el 911 de la Policía para seguir el protocolo de actuación que este martes fue puesto a disposición de distintas cámaras empresariales.

"Queremos llevar tranquilidad de que toda la fuerza de seguridad y el Ministerio Público estamos abocados a la prevención y contención de estos hechos", recalcó el funcionario, quien alertó por la circulación de información falsa en redes sociales, en relación a la situación de este martes que provocó el cierre de comercios en el centro de la Ciudad por miedo a intentos de saqueos.

En ese marco, este martes la Cámara de Comercio de Córdoba y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) repudiaron los hechos de robo en patota o saqueos ocurridos en Córdoba y otras ciudades del país.

En el caso el CCC, la entidad cordobesa expresó a través de un comunicado que "frente a los hechos delictivos aislados, ocurridos durante el fin de semana en la Ciudad de Córdoba, autoridades de la entidad tomaron contacto con la Policía de la Provincia y la Fiscalía de turno a los fines de aunar esfuerzos en pos de la implementación de un esquema preventivo de control y cuidado al comerciante".

"Desde la Policía confirmaron que la situación está controlada y que se trabajará mancomunadamente con la Justicia para evitar cualquier tipo de accionar que opaque el normal funcionamiento de la actividad comercial en los diferentes corredores comerciales", continúa el texto.

Además, señalaron que "ante la emergencia política-económica que atraviesa el país, la Cámara de Comercio de Córdoba, aboga para que todos los ciudadanos, sectores productivos, gremios, y todos quienes integran el gran motor de la sociedad, actúen y trabajen bajo un marco de respeto a la democracia y, por sobre todo a un Estado de derecho; logrando un clima de diálogo constructivo que permita superar momentos de enfrentamiento, salvaguardar los derechos, las libertades y la seguridad de todos quienes merecemos vivir en un país mejor".

“Fue un robo, nada de saqueos”

En la madrugada de este miércoles, el dueño de una panadería en barrio Guiñazú fue víctima de la inseguridad cuando adolescentes de entre 14 y 15 años entraron a robar y se llevaron 74 mil pesos, cortadoras de fiambre y balanzas.

Vicente Villegas, el dueño del comercio contó en declaraciones al programa Arriba Córdoba que le rompieron la persiana, ingresaron y “en dos minutos sacaron lo que encontraron de valor”. “Fue un robo, nada de saqueos”, remarcó y siguió: “Eso fue en otras épocas, que también las padecimos, pero se llevaban harina, azúcar o yerba”.

Según dijo el comerciante, le genera “dolor e impotencia” por la edad de los asaltantes. “Es algo cultural que está encarnado en la sociedad que estamos viviendo”, lamentó y sostuvo que van “a seguir adelante”.

En medio de la indignación, Villegas reveló que hace dos días también le robaron en su casa. “No se puede más, así no se puede vivir. Te dan ganas de mandarte a mudar porque no se puede más”, expresó con dolor y explicó que para poder vender hizo un hueco en una ventana ya que no puede ingresar al comercio.

En esa línea, el fiscal Ernesto de Aragón comentó que el asalto a la panadería “podría estar dentro de los que vivimos la noche anterior”. Es decir, podría relacionarse a los ataques a comercios. También hubo otro episodio similar pero que fue “aislado y no se asemeja”.