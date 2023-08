Según la CAME. las ventas por el Día de las Infancias cayeron 0,2 por ciento

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó este domingo, mediante un comunicado, que las ventas por el Día de las Infancias cayeron 0,2 por ciento frente al año pasado.

El relevamiento de la entidad, es considerado a nivel nacional. Allí se da cuenta que sólo dos de los rubros medidos vendieron más que en 2022: Calzado y Marroquinería, y Equipos de audio, video, celulares y accesorios. El informe indica que el ticket de ventas tuvo un promedio de $12.032.

Las ventas minoristas pymes registraron una retracción de 0,2% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios reales, en una semana marcada por remarcaciones generales que llegaron a superar el 30%.

La CAME agregó en su informe que en el balance general no fue un gran año, pero estuvo acorde a las expectativas, que, dado el contexto, no eran alentadoras. Eso explica que, a pesar del resultado, el 64% de los negocios consultados señaló haber vendido igual o más de lo esperado.

La organización empresarial completo: "El feriado turístico no contribuyó, porque la gente volcó dinero a viajes y redujo la dimensión del obsequio se limitó solo a hijos muy menores y de vinculo más cotidiano, cuando en otras ocasiones se incluyen sobrinos, nietos o hijos de amigos".



Fuerte contraste con los datos de la Cámara de Comercio de Córdoba

En tanto, el relevamiento informado por la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), indicó para esta fecha clave en los comercios del rubro juguetería, una caída en las ventas del 17,49 por ciento, con respecto al año 2022.

El comunicado de la entidad que nuclea a los comerciantes de la ciudad de Córdoba, sostiene que el 75 por ciento de los comerciantes "vendieron por debajo de sus expectativas", una conclusión totalmente distinta a la que arribó la CAME a nivel nacional.

La CCC sostuvo que los "rubros con mejor desempeño en esta fecha fueron los relacionados a juguetería, marroquinería y artículos deportivos. Aún así, ninguno logró detener la caída de venta". El ticket promedio en Córdoba, según la CCC, fue de $10.991, y la caída de la rentabilidad alcanzó al 8,14 por ciento.