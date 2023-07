Agustín Rossi: "Es hora de defender los derechos con el voto"

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por Todo Agustín Rossi (UxP) consideró que en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, la coalición oficialista tendrá que prepararse para "defender los derechos" de los argentinos, en un escenario en el cual los postulantes de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) "dicen cosas sin sustentabilidad o racionalidad".

“Es hora de defender los derechos con el voto. Nadie debería ir a las urnas ‘despreocupado’, pensando que es lo mismo una cosa que la otra. Estamos en un escenario en el cual los (pre) candidatos de la oposición se la pasan diciendo cosas sin sustentabilidad ni racionalidad", señaló Rossi en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 530.

Así se refirió Rossi a propuestas como la de la precandidata Patricia Bullrich (JxC), quien sostuvo que en caso de ejercer un eventual gobierno quitará el cepo cambiario "lo más rápido posible" para lo cual pedirá un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Rossi recordó el gobierno de Cambiemos (hoy JxC) "no dejó al país como si fuera Disneylandia", y sin embargo, "tiran cosas en campaña en función de lo que dicen los 'focus groups' sin decir cómo van a hacer las cosas".

"No dicen cómo van a hacer las cosas. No saben cómo bajar la inflación, ni cuál será el programa de desarrollo. Tiran frases hechas y nada más. Fueron ellos los que trajeron al Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina. No fuimos nosotros", apuntó el jefe de Gabinete.

En la misma línea, el funcionario recordó argumentó que la postulante presidencial de JxC, Patricia Bullrich propuso "terminar con las indemnizaciones" y que su rival en la interna de la coalición opositora, Horacio Rodríguez Larreta , impulsa que la eliminación de "las vacaciones pagas".

"Por eso la hora de defender los derechos es ahora, con el voto. Si perdemos las elecciones vamos a defender igual esos derechos a riesgo de las represiones que ya anunciaron que habrá. Pero es importante participar en la elección. Hay que involucrarse en la defensa de los intereses", instó el precandidato.

Asimismo, Rossi valoró la exposición brindada este lunes por su compañero de fórmula, el precandidato presidencial Sergio Massa, en la Sociedad Rural, donde hizo hincapié en el impacto que tienen la deuda con el FMI y la sequía para la economía argentina.

Massa también pidió al sector agropecuario que entienda las "medidas transitorias" que el Gobierno debe tomar, al tiempo que anunció que "a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones".

Para Rossi, "fue muy importante su exposición porque mostró datos concretos", y sostuvo que "nadie puede tirar ideas al aire sin conocer la macroeconomía"

"Hay expresiones que los dirigente de la oposición formulan con total irresponsabilidad. En los próximos años tenemos por delante un horizonte positivo. Hay que dar los debates electorales para no caer en la apatía; debemos recordarle a la ciudadanía qué es lo que está en juego", puntualizó.

Fuente: Télam