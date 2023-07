En el inicio del juicio, el falso médico del COE que apuntó a sus superiores

En la mañana de este viernes comenzó el juicio contra Ignacio Martín, el joven que se hizo pasar por médico y trabajaba en el COE en plena ola de Coronavirus. Según informaron medios locales, no está confirmado si aceptarán un juicio abreviado.



El médico "trucho" está imputado por delitos de homicidios por dolo eventual, lesiones graves por dolo eventual, usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documento falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada y defraudación calificada en grado de tentativa.



En diálogo con la emisora local LV16, Martín señaló que "cuando llegamos a Río Cuarto, el doctor Diego Almada nos ofreció a mi ex pareja y a mí realizar unos sellos de la institución del Ministerio de Salud, acepté y así surge el sello de Dr. Ignacio Nicolás Martín, COT (Centro de Operaciones Tácticas del COE)".

Martín afirmó que "acepté por mi negligencia, pero también porque me aseguraron que no me iba a pasar nada, que me quedara tranquilo y que siguiera trabajando".

"Cuando arribamos a Río Cuarto, en el centro de salud de la calle Cabrera, me presentaron con el Secretario de Salud actualmente, el doctor Marcelo Ferrario y el subsecretario de Salud, Pérez Villarreal, como un voluntario de Córdoba que estaba ´flojo de papeles´ y que no era médico, pero que trabajaba muy bien. Ellos me designaron a mí como jefe del COT".

Agregó que "por todo lo que acabo de relatar y atribuyéndome los hechos mencionados, le quiero pedir disculpas tanto al tribunal como a la comunidad y a los miembros de la Fiscalía por haber hecho cosas que no me correspondían".

Por su parte, Mariano Sampayo, abogado querellante de Daniel González, dijo que "el imputado optó por declarar y si bien terminó hablando de todo, ha reconocido la autoría de algunos delitos".

Además, indicó que Martín responsabilizó a toda la cadena jerárquica del área de salud provincial y municipal, ya que comentó que le ofrecieron actuar como falso médico y que le dieron el número de matrícula.

"El cuenta una versión concordante con su estructura psíquica que es convencer y manipular. Está mintiendo y se le nota", cerró Sampayo.

El testimonio de uno de los denunciantes

Daniel González, uno de los hombres perjudicados por el accionar de Martín, contó a Radio Río Cuarto: “Me diagnosticó COVID y en realidad había sufrido un infarto".

"Me sentía mal, llamamos al COE y nos mandaron este supuesto médico. Llegó a mi casa con dos enfermeros. Nos recetó unos medicamentos nuevos y me sacó los que estaba tomando. Luego de eso no volvió más, me abandonó”, relató el querellante. Y agregó: "Según él, tenía Covid, después me comentó que iba a hacer un seguimiento y no volvió más. Nunca sospeché de su calidad profesional. Confiaba porque era el COE, además, él hablaba como un médico”.



En tanto, la hija del damnificado, informó: "Veíamos cómo a mi papá en un momento se le hundían directamente las costillas, no podía ingresarle aire. Él fue muy atento, nos dio la confianza y tranquilidad. Un actor total".

Por otro lado, María Fernández, hija de Aurora Altamirano, quien también fue víctima del "falso médico", relató las instancias que derivaron en la muerte de su madre. "No pudieron canalizarla y reventaron varias venas”, resaltó.