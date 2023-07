Passerini: “Con Martín ya tenemos una estrategia para el paso que sigue”

En el último día de campaña electoral, el candidato oficialista Daniel Passerini hizo hincapié en el trabajo que desarrollarán en conjunto con el actual intendente y gobernador electo Martín Llaryora, dando continuidad al proceso de recuperación histórica de la ciudad de Córdoba puesto en marcha en diciembre de 2019 luego de décadas de abandono, sin obras ni inversiones.

Sobre los candidatos de De Loredo implicados en causas de narcotráfico afirmó: “No somos todos iguales, yo ante una situación así no hubiese actuado como está actuando él”.

En este sentido, el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba afirmó que “con Martín ya tenemos una estrategia para el paso que sigue” tras los comicios del próximo domingo 23.

“Quiero ser intendente porque los cordobeses de la capital tenemos una gran oportunidad de seguir hacia adelante, Martín ya es el gobernador electo, la gente convalidó nuestra gestión el 25 de junio que se basó en trabajar junto al gobierno de la provincia para levantar a una ciudad que había caído en el abandono”, dijo Passerini.

Consultado sobre el escándalo por causas de narcotráfico que involucra a candidatos a concejales de Rodrigo De Loredo, Passerini dijo que “se trata de un caso grave” que afectó a la campaña y que De Loredo “oculta” a los implicados.

Luego, lamentó que el candidato de Juntos por el Cambio no haya adoptado ninguna medida al respecto: “La política tiene que ser tajante con ese tema, para mí no hay grises ahí”.

“No somos todos iguales, yo ante una situación así no hubiese actuado como está actuando De Loredo”, agregó Passerini.

Además, lamentó que la irrupción de las causas de narcotráfico que involucran a candidatos a concejales haya protagonizado parte de la campaña electoral, restando espacios a la presentación de propuestas.

“Yo soy un médico al que le gusta la política y la gente me conoce por eso, no me hice famoso tirándome de un paracaídas, tampoco por insultar a nadie”, dijo en alusión a Rodrigo De Loredo y Luis Juez.