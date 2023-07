Dilemas opositores a un mes de las PASO: ¿cómo se vuelve del bombardeo?

Especial para La Nueva Mañana

El día que se oficializaron las boletas que estarán en el cuarto oscuro el próximo 13 de agosto, un detalle ocupó la atención de todo el mundo en la Provincia de Buenos Aires: la sábana de “El Cambio de Nuestras Vidas”, el espacio que lidera a nivel nacional Horacio Rodríguez Larreta resaltaba el tramo desde el cual se elegirán a los candidatos a la gobernación y que se presentará coloreada con una gama de rojos y amarillos. El resto de los tramos, todos con fondo blanco, incluso que lleva al alcalde porteño y a Gerardo Morales como precandidatos a Presidente y vice la Nación.

Lo que la estrategia desnudó en la necesidad de tracción que algunos dirigentes, principalmente los presidenciales, empiezan a necesitar a partir de los armados locales, y viceversa, la dependencia de los armados locales para conseguir que el extremo presidencial de las boletas terminen aumentando las chances de buenas performances locales. Esa situación tiene un peso particular en el territorio bonaerense, que votará para elegir autoridades nacionales y provinciales el mismo día.

La provincia de Buenos Aires, escenario clave de la interna de JxC

El escenario en el distrito más grande del país, en el que el actual gobernador Axel Kicillof buscará la reelección, sirve para trazar un mapa de lo que puede venir en la política argentina, principalmente en la oposición. Con el juego abierto y peleas que elevaron las voces a un tono de difícil retorno, Juntos por el Cambio se enfrenta a un entuerto en el que la paridad en la conformación de las listas será prácticamente total, con escenarios en los que, incluso, las cabezas de los diferentes tramos tengan que convivir luego de haberse dicho cosas demasiado fuertes.

Néstor Grindetti, el hombre de Bullrich en Buenos Aires, es un dirigente de perfil más bien sobrio. Amigo de Mauricio Macri, ex gerente del grupo Socma, intendente de Lanús y recientemente confirmado al frente de Independiente. Entre los que levantan el perfil en el PRO es de los más “profesionales”. Hábil declarante, conocedor del paño, autopercibido como especialista en gestionar crisis. Tiene enfrente a un hombre con un perfil público totalmente opuesto, un PRO porteño puro, devenido en bonaerense para la elección legislativa del 2021, que ahora quiere convertirse en gobernador: Diego Santilli. Sacando chapa de su perfil de ministro de Justicia de la Ciudad, cuando Larreta le pasó la conducción de la cartera luego de la final de la Libertadores que River y Boca tuvieron que irse a jugar a Madrid, “el Colo” endurece su discurso y habla más como Milei que como su propio candidato a Presidente.

En el último spot de Grindetti le dice, por elevación, “paracaidista”. “Néstor Grindetti nació y creció en la Provincia de Buenos Aires, conoce el conurbano de verdad”, arranca el spot que concentra su fuerza en levantar la figura de Bullrich para empujar la figura del intendente de Lanús.

Las encuestas bonaerenses muestra un fenómeno al menos extraño: un crecimiento sostenido de Bullrich y una ventaja demasiado importante a favor de Santilli. ¿Podría la tracción de la candidata levantar a Grindetti y la boleta coloreada del diputado nacional, que va en fórmula con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, desanclar la imagen de Larreta en la provincia? Preguntas que surgen en un distrito en el que las boletas tendrán diez tramos, ya que además de los cargos nacionales se eligen los que corresponden al ejecutivo y al legislativo provincial (diputados y senadores), los intendentes de los 135 distritos, con sus respectivos Concejos Deliberantes y Consejos escolares.

Santa Fe, una campaña durísima

Donde toda esa interna se picó más de lo esperado es en la provincia de Santa Fe, que este domingo deberá elegir a los candidatos y candidatas a la gobernación. La crisis de seguridad marcada por una situación en la que el narcotráfico parece haberlo tomado todo, dibuja un mapa demasiado complicado para el oficialismo que se traduce en la lectura política que advierte que el que gana la PASO del “frente de frentes” que unió a Juntos por el Cambio con el socialismo, se queda con la gobernación.

Los que pican en punta son la senadora Carolina Losada, que en 2021 le ganó la PASO, y la elección, al macrismo, al radicalismo, al socialismo y al peronismo; y el ex ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro. También será precandidata la presidenta nacional del Partido Socialista, Mónica Fein, aunque quedó demasiado relegada en los sondeos de opinión previos, que anticipan un cabeza a cabeza entre la candidata de Bullrich y el de Larreta.

Carolina Losada

Losada ya acusó a Pullaro de tener vínculos directos con los narcos y responsabilidades sobre el crecimiento de la problemática en la provincia. En la previa había una buena relación, pero algo en el medio se quebró fruto de la campaña. Losada decía que Pullaro había sido el mejor ministro de la historia de Santa Fe, pero ya no lo piensa y, de hecho, pone en duda que se pueda sumar a la campaña en caso de perder la interna. Esta semana pasó Elisa Carrió y dijo que la Justicia debería “investigar la campaña” de ambos candidatos. Y así, los acusó a los dos. La Colación Cívica, va por afuera y no forma parte del frente del que Juan Schiaretti tomó la idea que luego presentó a Larreta y que le bajó Bullrich.

El domingo se sabrá pero las encuestas dan cuenta de un palo y palo en el que podría salir favorecido Pullaro, imponiendo la experiencia en gestión que, más allá de los resultados a la vista (que deberán evaluar los santafesinos) parece imponerse a la metralleta discursiva de la senadora. Por si quedaban dudas, Larreta ya avisó que el domingo “va o va” a Santa Fe.

Maximiliano Pullaro

¿Habrá reconciliación?

El fenómeno no deja de ser particular, no ya por el traslado de votos sino por la campaña que se avecina, en la que todavía se tienen que definir las listas para diputados y senadores nacionales en cada una de las provincias.

¿Podría Bullrich salir a hacer campaña con Santilli en Buenos Aires, a quien catalogó de “paracaidista”? ¿Podría Losada salir a recorrer Santa Fe con Larreta, que el domingo se sacará una foto bancando al ex ministro que ella acusa casi como responsable directo del desastre narco en su provincia? O más acá, en el reino de Schiaretti. ¿Podrá Larreta, en caso de ganar la interna, recomponer su relación con el radicalismo y, sobre todo, con Luis Juez, luego de su acercamiento con el gobernador saliente, que nadie se anima a dar por terminado? ¿Podrá hacerlo el propio Gerardo Morales, que también impulsó ese acuerdo? Preguntas, a un mes de las PASO.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]