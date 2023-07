Crimen de Joaquín: la familia expresó "disconformidad con la investigación"

Tras cumplirse una semana de la desaparición de Joaquín Sperani y posterior hallazgo del cuerpo, los padres del adolescente difundieron una carta para comunicar su disconformidad con el accionar de la Policía en los rastrillajes realizados. También hicieron responsables a las autoridades de la escuela por no activar ninguna alerta ante la ausencia de su hijo.

Además pidieron colaboración a los vecinos para aportar datos que ayuden a la investigación y cuestionaron la falta de "empatía" e "inoperancia" de la Policía y la Justicia.

"La familia de Joaquín Sperani quiere comunicar que a una semana de que nuestro hijo Joaquín falta de nuestra casa seguimos sin respuestas y dejamos bien en claro que desde el primer momento que denunciamos su desaparición ningún organismo público, así como ninguna institución de nuestra ciudad se acercó a nuestra puerta a brindarnos su apoyo ni a colaborar con su búsqueda", comienza diciendo la carta.

Y continúa: "Los hacemos responsables de no activar ninguna alerta ni de la intendencia ni del colegio IPEM N° 278 Malvinas Argentinas donde asistía Joaquín".

Además, en sus fuertes expresiones, la nota firmada por Mariela Yesica Flores y Martín Sperani, asegura: "Estamos totalmente disconformes con la investigación llevada a cabo por el comisario Carreras y por el fiscal Walter Guzmán. Hicieron rastrillajes en las afueras de la ciudad y fue la propia familia que al tercer día de búsqueda encuentra a Joaquín sin vida a 100 metros de su escuela donde desapareció".

"No tuvieron empatía ante nuestra desesperación por hallar con vida a Joaquín, han mostrado su inoperancia y que no están preparados para desempañarse en el cargo que le han conferido", manifestaron.

Por otro lado, solicitaron "a los vecinos próximos al lugar del hecho que si tienen cámaras de seguridad las aporten a la Justicia y a los ciudadanos que tengan algún dato que sea de interés para la causa que lo denuncien a los teléfonos 3385-597392 y 3385-408409".

Y en torno a la solicitud dirigida a los legisladores nacionales, precisan: "Les pedimos a los diputados de la Nación que avancen con los proyectos presentados en la cámara para debatir seriamente la edad de imputabilidad de los menores y que, en caso de aprobarse, lleve el nombre LEY JOAQUÍN en memoria de nuestro hijo".

Asimismo, los padres del adolescente indicaron que desde el estudio jurídico del abogado Raúl Frencia participaron en una reunión el pasado 4 de julio con el juez Sebastián Moro, titular del Juzgado de Control, Faltas, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género de Laboulaye.

"Al día siguiente presentamos ante el mencionado juzgado un escrito donde solicitamos constituirnos como querellantes con la finalidad de aportar elementos probatorios que nos permitan llegar a la verdad de los hechos, para determinar quién o quiénes fueron los responsables del homicidio de Joaquín", señalaron. Pero informaron que aún no tuvieron "acceso a la causa atento que se mantiene el secreto de sumario así como también solicitamos cautela ya que el único sindicado hasta el momento como autor del hecho es un menor no punible".

Por último, cerraron la nota pidiendo "responsabilidad y profesionalismo en la cobertura mediática por respeto a la memoria de Joaquín, por su familia y sus seres queridos".

Docentes de la escuela de Joaquín emitieron un escrito

En un comunicado, los docentes del IPEM 278 de Laboulaye apoyaron a la familia de Joaquín Sperani y dijeron estar a disposición de la Justicia.

“Nos solidarizamos y acompañamos a su familia desde el primer momento, desde su búsqueda y que a pesar del profundo dolor que sentimos, debemos seguir trabajando por y con nuestros estudiantes en pos de resguardar a los mismos”, dijeron en un escrito.

Por otro lado, aclararon que no son participes de los comentarios ni de las opiniones vertidas en la prensa y el motivo de no realizar declaraciones públicas es para resguardar la integridad de nuestros menores y no entorpecer la investigación.

Además se mostraron a “disposición de la justicia y el Juzgado de Control y Menores que está a cargo de la investigación para todo lo que se requiera, que se prestó colaboración y se seguirá haciendo”.

“En nuestra escuela, ante situaciones problemáticas que se dan en las aulas con nuestros estudiantes, se trabaja de forma permanente y en jornadas especiales que son de público conocimiento en la comunidad educativa”, agregaron.

Por último, explicaron que quieren llevar tranquilidad los estudiantes y sus familias, haciéndoles saber que siempre los han acompañado en sus trayectorias: "Estamos comprometidos en escucharlos y contenerlos en esta difícil situación”.

