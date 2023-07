Macri respaldó a De Loredo y apoyó su propuesta de traslado de la Policía

El ex presidente estuvo en Córdoba apoyando la fórmula de Juntos por el Cambio para la intendencia que integran De Loredo y El Sukaría.

Durante su visita, participó de un evento junto a emprendedores, de un taller con vecinos en la plaza de barrio Alejandro Centeno, de una caminata por las calles de la ciudad y finalmente en la cena de recaudación organizada por el comando de Juntos por el Cambio.

En ese marco, respaldó la propuesta que hizo el presentó Rodrigo de Loredo en la Bolsa de Comercio, para que la Provincia traspase la policía, equipamiento y presupuesto a la órbita de la ciudad.

“Me parece una propuesta muy buena. Me parece buenísimo realmente que los cordobeses tengan su propia policía, que esté más cerca el control de la policía en manos del intendente, que está más cerca que el gobernador de sus ciudadanos. En la Ciudad de Buenos Aires funcionó y la tuvimos que hacer solos porque el kirchnerismo no aceptaba el mandato constitucional de traspasar a una policía”, expresó el ex presidente.

Agregó: “Los resultados han sido muy buenos, así que creo que es una gran propuesta que ha hecho Rodrigo y espero que el gobernador acepte traspasarle a la policía para que como intendente él pueda hacerse cargo y que la ciudad recupere la tranquilidad”.

Por su parte, Rodrigo de Loredo expresó: “Para nosotros, que nos acompañe una vez más el ex presidente Mauricio Macri, es un orgullo por el cariño y la conexión que siente Mauricio con los cordobeses y con la ciudad en particular”.

Sobre su propuesta de traspaso de la policía, enfatizó: “No estamos improvisando, ni tirando títulos al aire, estudiamos el tema, sabemos que es viable. Y lo más importante, sabemos que los resultados serán superiores. La Ciudad de Buenos Aires con el traspaso logró mejores índices, nadie lo discute y hoy está entre las ciudades de la región más seguras, a pesar de un contexto social complejo. Nuestra única vocación es que los cordobeses vivan más seguros. Quiero trabajar este tema con el gobierno provincial, pensando en la gente y llevando soluciones. En síntesis, hacerme cargo del problemón que tenemos".