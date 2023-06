Instituto y el Kempes, ¿la clave para romper la racha contra Belgrano?

La dirigencia del “albirrojo” resolvió la mudanza al mundialista ante los “Piratas”, a pesar de los ruegos de los hinchas de no abandonar Alta Córdoba. 19 años sin festejos ante ese rival.

El estadio Mario Kempes siempre fue mirado de reojo, con desconfianza y poca simpatía por parte del hincha de Instituto, recinto al cuál no adhiere en pasión pero que a la vez le debe algunas reverencias: fue sede de dos ascensos y si ponemos el contexto actual, es el escenario del último triunfo oficial ante Belgrano en AFA. Pasaron 19 años de ese registro aunque la decisión presidente Juan Manuel Cavagliatto por la mudanza no va influenciada en esa estadística, sino por razones económicas también, pero en deportividad, ni Alta Córdoba ni el mundialista pueden garantizar en cancha romper la racha con los vecinos de Alberdi.

De todas maneras, en Alta Córdoba nunca le pudo ganar al “Pirata” y la voluntad de quebrar ese maleficio va más allá de las remodelaciones en el estadio utilizadas como subterfugio para propiciar la mudanza al Kempes: otra derrota con un clásico rival, al estilo de la que fue con Talleres esta temporada, puede ser difícil de digerir para el hincha y a su vez, se convertirá en un contrapeso para el nuevo DT Diego Dabove, que apenas tiene dos partidos con el buzo albirrojo.

Ahora, nadie puede despreciar una recaudación de 100 millones de pesos que reportará jugar en el ex Estadio Córdoba con dos hinchadas. Y si buscan refuerzos, siempre es mejor tener dividendos en caja para salir a buscar con solidez al mercado y no con promesas. De todas formas, el hincha sigue sin aceptar al Kempes, porque su identificación con el Monumental “Juan Domingo Perón” y la identidad del barrio son de raíces profundas, al punto que muchos ya hicieron notar su malestar por el traslado de localía, con todo lo que hay en riesgo (sobre todo para la comisión directiva).

Realidades distintas

Ya pasadas 21 fechas, los momentos de Instituto y de Belgrano son diferentes, a pesar de que ambos lograron el ascenso desde la Primera Nacional el año pasado. Mientras la “Gloria” juega ya con calculadora en mano en procura de salir de la zona roja de los promedios, el “Pirata” luce en la vanguardia, en la impensada zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Comparten el objetivo de permanencia en su primer año de estadía en la Liga Profesional, pero la preocupación está centrada en Alta Córdoba, en busca de una regularidad que nunca consiguió. De hecho, la buena noticia por Córdoba es el improvisada, falta de seriedad y arrebatada propuesta de eliminar un descenso (los clubes convencerán a AFA de que en esta campaña los descensos sean dos y no tres como figuraba establecida en el reglamento). Una mano que llegaría desde el escritorio aunque en cancha tendrá que justificar esa condición, ya que perderán la categoría el peor coeficiente y el último de la tabla general. Bastante raro aunque el fútbol argentino ya está acostumbrado a esos desatinos legales, y en donde un cordobés puede verse beneficiado.

Instituto en desventaja

Ni siquiera un amistoso. Luego de aquella recordada victoria 3 a 0 por el Clausura 2004 sobre Belgrano del Instituto del “Chulo” Rivoira, que luego consiguió el ascenso a Primera, no hubo más festejos sobre los celestes. Pasaron ya 19 años de ese triunfo con goles de Adrián Peralta, Santiago Raymonda y Renato Riggio de penal para darle paso a una racha funesta, donde los de Alberdi incluso le empataron partidos de forma milagrosa, como el cabezazo agónico de Marcelo Berza en tiempo de descuento en el 2008 con dos hombres menos por expulsión a la remontada de dos goles abajo en Alberdi en 2010 para un 2-2 electrizante.

En Alta Córdoba no hubo mejor suerte: hay una victoria de Belgrano y dos empates, dejando en claro que no se trató solamente de una cuestión de escenario. Con ese panorama, el traslado al Kempes para mucho no es mirado con rechazo sino que al contrario, como una posibilidad de cambio de energías, aunque la gran mayoría de los simpatizantes albirrojos se rehúsa a dejar el Monumental, por razones más pasionales que otro apunte.

¿El premio consuelo? La Copa Argentina en 2015, donde Instituto eliminó en el cruce a Belgrano por penales luego de un aburrido y predecible 0 a 0. Esa noche en el Kempes (como puede notarse, sede de las últimas sonrisas ante los “Piratas”) el arquero Lucas Hoyos atajó dos penales y la clasificación viajó para Alta Córdoba, con el agregado que los “Gloriosos” militaban en la B Nacional y los de Alberdi, en Primera. Algo similar ocurrió en Belgrano con Talleres en 2013, pero esa es otra historia y será contada en otro momento.

El último choque en Primera, en el ’99-2000

En el último paso que convivieron en Primera, allá por el ’99-2000, fue una victoria para cada barrio: 4-1 a favor de Belgrano en el Apertura y un 2-0 para Instituto en el Clausura. Es decir, por más que al hincha le cueste aceptar, fue en el Kempes donde hubo más alegrías contra el “Pirata” en un clásico singular, ya que supieron ser hinchadas amigas pero que ahora son antagónicas, luego del duelo en el ’97 con roturas de autos por parciales de Belgrano esa mañana donde “Perico” Ojeda bailó a todos para un 3-0 histórico y tras un amistoso en cancha de Juniors, que también terminó con un saldo de incidentes y heridos.

De esta forma, la determinación del presidente Cavagliatto se entiende aunque el foco no está puesto solamente en lo deportivo: una recaudación suculenta se espera con la presencia de ambas hinchadas, con casi 20 mil personas de Belgrano que reportarían casi 100 millones de pesos a la cartera del club, algo similar más un saldo a favor de lo que significa el presupuesto mensual y el giro ordinario. Además, Dabove pidió no menos de cinco refuerzos y es importante contar con recursos para salir a tentar el competitivo mercado de pases en Argentina, ahora en julio. Además, Kempes nació en Instituto, ¿no?

La mesa está servida, resta definir la distribución de las hinchadas, también habrá que reubicar a la infelizmente dividida barra de Instituto, los “Ranchos” y los “Capangas” y las divisiones con sus pares “Piratas”, sin embargo ya se palpita en las calles y las redes sociales. Y la responsabilidad/obligación es de Instituto, verdad de Perogrullo.

